الجيش الأميركي يحذر من الاقتراب من سفنه لمسافة 100 متر

أصدرت البحرية الأميركية مساء اليوم الثلاثاء تحذيرا للسفن بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفنها الحربية، مهددة بأن مخالفة هذا التحذير سيتم التعامل معها على أنها تشكل تهديدا.

ونقلت وكالة رويترز هذا النبأ الذي صدر في إشعار إلى البحارة، وجاء فيه أن أي مخالفة “ستفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية”.

وجاء التحذير في أعقاب تهديد وجهه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، أصدر فيه تعليمات للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية في مياه الخليج ومضيق هرمز.

وقال مسؤول أميركي -اشترط عدم الكشف عن هويته- إن الإشعار الجديد ليس تغييرا في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش.

وشهد مضيق هرمز العام الماضي توترا شديدا أثار مخاوف من اندلاع مواجهة إيرانية أميركية، حيث تعرضت ناقلات نفط وسفن شحن لهجمات بالخليج، فسعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي واسع، لكنها لم تتمكن من ضم سوى 6 دول -بينها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا- إلى مهمة بحرية “دفاعية” أطلقت عليها اسم “سنتينال” لحماية المنطقة.

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال والدانمارك واليونان وإيطاليا دعمها إنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في المنطقة، على أن يكون مقرها الإمارات.

وبينما امتنعت الدول الأوروبية عن الانضمام إلى التحالف الجديد بقيادة الولايات المتحدة، اعتبرت إيران أنها ودول المنطقة قادرة على تأمين الملاحة البحرية دون الحاجة إلى وجود أجنبي.

المصدر : وكالات