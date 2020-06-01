التحالف العربي يستمر في ردع الميليشيات الحوثية

الرياض – أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الحوثيين أطلقوا الطائرتين باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وشدد المالكي على أن “هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.

وأكد استمرار التحالف باتخاذ وتنفيذ “الإجراءات الرادعة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية”.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي ليؤكد عدم استجابة الميليشيات للدعوات الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وتواصل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، رغم الخروقات الحوثية، انتصاراتها الميدانية في العديد من الجبهات حيث أعلن الأحد مقتل أكثر من 30 عنصرا من مسلحي الحوثيين وجرح آخرين، في معارك بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش في بيان صحفي، “إن رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية كسروا هجوما للميليشيات الحوثية في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب مديرية نهم”.

وأكد البيان “مقتل أكثر من 30 عنصرا من المليشيات وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة”.

وأشار البيان إلى أن الغارات أسفرت “عن تدمير قرابة 10 دوريات ومصرع جميع من كانوا على متنها”.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى، حسب البيان “مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير خمس عربات قتالية”.

وسبق أن سقط الآلاف بين قتلى وجرحى في مواجهات منذ سنوات بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

للعام السادس يشهد اليمن حربا ضارية أوجدت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

وتحدثت منظمات إنسانية عن وضع يزداد تدهورا في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في شمال البلاد، مع مواجهة عمال الإغاثة الاعتقال والترهيب عند محاولتهم توزيع الغذاء على ملايين من اليمنيين الذين يعانون بسبب الحرب المستمرة منذ 5 سنوات.

ويواصل الجيش اليمني مدعوما من قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية، دحر جماعة الحوثي المتمردة والمدعومة إيرانيا ومنعها من تحقيق أي تقدم في جبهات القتال في محافظات مختلفة من اليمن.

العرب