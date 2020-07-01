الاقتصاد البريطاني يشهد أكبر تراجع له منذ 40 عاما

تقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر له في أوائل العام 2020 منذ 1979، حيث خفضت الأسر إنفاقها وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات الاقتصاديين الذين توقعوا تراجعا بنسبة 2%.

وسيعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.13 مليارات دولار).

وقال بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر إن الاقتصاد البريطاني ربما تقلص بنسبة 20% في النصف الأول من 2020 بعد أن أثر الإغلاق على معظم القطاعات في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وأضاف البنك أن الركود الاقتصادي هذا العام قد يكون الأسوأ منذ 3 قرون.

وأظهرت أرقام نشرت اليوم -تستند إلى بيانات نشرت سابقا للربع الأول- ارتفاعا في مدخرات الأسر التي انهار إنفاقها بأكبر قدر نقدي منذ أن بدأ رصد الإنفاق في الخمسينيات، وارتفعت نسبة مدخرات الأسر إلى 8.6% في الربع الأول من العام، صعودا من 6.6% في نهاية 2019.

وتوقع مكتب الإحصاءات في السابق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة غير مسبوقة تصل إلى 20.4% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، غير أن بعض علامات التعافي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وقال المكتب إن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا زاد أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

المصدر : رويترز