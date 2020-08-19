طفلة_الماء شاهدة على جرائم ميليشيا الحوثي

تعز (اليمن) – تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن قصة حزينة عن إقدم قناص حوثي الاثنين على قنص طفلة لا تتجاوز الثامنة من العمر، أثناء جلبها الماء لأسرتها، وذلك في أحد أحياء مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وتظهر صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، الطفلة رويدا صالح ملقاة على الأرض، وهي مضرجة بدمائها وبجوارها غالون بلاستيكي، كانت ستجلب الماء فيه.

وأظهرت صور أخرى شقيقها عمري صالح الذي يقربها في العمر يحاول إنقاذها بسحبها من المكان، وقد نجح في ذلك في مشهد بطولي، إذ تم إسعافها في أحد مستشفيات المدينة.

وتصدر هاشتاغ #طفلة_الماء الترند، وقد حظي بتفاعل كبير.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه:

ERYANIM@

مشهد مؤلم لأحد الأطفال وهو يزحف على الإزفلت لإنقاذ شقيقته #الطفلة_رويدا ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها، يحكي وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتفاصيل حياة عشرات الآلاف من أطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم.

وذكر الإرياني أنها جاءت بعد ساعات من منح النظام الإيراني “جائزة حقوق الإنسان” لزعيم “أقبح” عصابة إجرامية في تاريخ البشرية.

وغرد حساب الرادع اليمني على تويتر:

ALRADIEALYEMENI@

جرائم القنص الحوثية غالبيتها خارج مربع الاشتباكات وتستهدف المدنيين. هي أحكام إعدام يصدرها القناص بشكل متواصل ضد المارة الذين يحاولون التسلل للحصول على دبة ماء أو كيس رغيف#طفلة_الماء.

وتعاني محافظة تعز أكثر من أي محافظة يمنية من سقوط الأطفال ضحايا بطلقات القنص من قبل الميليشيات الحوثية.

ولا يمر يوم دون أن ترتكب ميليشيات الحوثي جرائم وانتهاكات ضد الأطفال اليمنيين بطرق وأساليب شتى، فمن القصف العشوائي إلى القنص، وكذا القتل العمد والتجنيد الإجباري والتجويع، وغيرها من الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان، بحسب توصيف منظمات حقوقية.

ولم يقتصر حديث اليمنيين حول التنديد بالحادثة فقط، بل أشاد الكثير منهم بشجاعة شقيق الفتاة.

ونشر الإعلامي وليد الراجحي كاريكاتورا للطفل مغردا:

Walidalrajhi7@

الطفل الشجاع الذي ظهر في الصور وهو يحاول سحب شقيقته الصغرى #طفلة_الماء وإنقاذها بعد إصابتها بطلقة قناص حوثي فيما استمر القناص بإطلاق رصاصاته لمنع إسعافها واستهداف المسعفين.

كما نشر ناشطون صورة الفتاة الصغيرة، عقب خروجها من غرفة العمليات.

وكتب عزالدين الأصبحي سفير اليمن في المغرب:

ezzadin4@

بين صورة قتل تنظيم القاعدة للطبيب مظهر اليوسفي في البيضاء وصورة قتل الحوثي للطفلة رويدا صالح في تعز تطابق كامل، إنه نفس المنبع الذي يخرج منه الإرهاب في اليمن، إرهاب الناس وتمزيق الوطن وقتل المستقبل، تلك قواسم التنظيمات الإرهابية#الحوثي_القاعدة_وجهان_لعملة_واحدة.

العرب