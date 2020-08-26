كورونا واتفاق التجارة بين أميركا والصين يحومان فوق أسواق العالم

ارتفعت أسعار خام برنت اليوم الأربعاء بدعم من وقف منتجين أميركيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية.

لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد، ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا. وأضافت العقود الآجلة لبرنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 45.96 دولارا للبرميل، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 43.30 دولارا للبرميل. وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وأمس الثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي وأخلى المنتجون 310 منشأة بحرية وتوقف إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84 بالمئة من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الإعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90 بالمئة.

كما لقيت الأسعار المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. وتصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء.

ولكن الضغوط النزولية استمرت جراء مخاوف حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين الأميركيين هوت لأقل مستوى في أكثر من ستة أعوام نتيجة مخاوف من خسارة وظائف بسبب كورونا.

في المقابل، تراجع الذهب اليوم الأربعاء إذ ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يُدلي به جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1918.77 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1925.30 دولارا. وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديلي فيكس، إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات “يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة يلقيها باول غدا الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأميركي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق “المرحلة واحد” التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.33 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.99 دولارا، بينما ربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2178.14 دولارا.

وفي السياق، ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء القارة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا، من بينها مد أجل نظام للعمل أقصر وقتا وتجميد قوانين للإفلاس.

وقال وزير المالية أولاف شولتز إن التدابير الإضافية ستكلف ألمانيا عشرة مليارات دولار. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن من المقرر أن تقدم فرنسا خطتها للتعافي الاقتصادي في الثالث من سبتمبر/ أيلول. واستقرت الأسهم المدرجة في باريس.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة، لكنْ حدت من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بكوفيد-19، مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس. وقفز سهم إليكتا السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي 14.1 بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الأول تفوق التوقعات.

(رويترز، فرانس برس)

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