العراق مهتم بشراء مقاتلات سو-57 الروسية.. وهذه مواصفاتها

شر موقع إخباري روسي تقريرا عن اهتمام العراق بشراء مقاتلات سوخوي الروسية “سو-57” مما يعكس رغبة لدى سلطات هذا البلد في التكيف سريعا مع تبعات الانسحاب العسكري الأميركي، والتخلص تدريجيا من الهيمنة الإيرانية، كما يقول عدد من المراقبين الغربيين.

وأكد الصحفي إيغور ينفاريوف -في تقرير نشره موقع نيوز ري الروسي (news.ru) الخميس- أن الطراز الأحدث من مقاتلات “سو-57” يهدف في المقام الأول لتلبية احتياجات سلاح الجو الروسي، لكن ذلك لم يمنع العراق من التعبير عن رغبته في الحصول عليها لتعزيز قدراته العسكرية.

وكشفت مجلة “ميليتري ووتش” (MILITARY WATCH) العسكرية الأميركية عن اهتمام بغداد بطائرة “سو-“57 خلال فعاليات منتدى “الجيش-2020” المقام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس/ آب الجاري، على أرض مركز “باتريوت” الواقع بضواحي موسكو.

العراق يرغب في تعزيز قدراته الجوية بعد قرار الإدارة الأميركية تقليص وجودها (رويترز)

وأكد خبراء للمجلة الأميركية أن العراق يرغب في تعزيز قدراته الجوية التي تعاني من نقص كبير في المعدات، إذ لا يملك جيشه حاليا سوى نوعين من المقاتلات، هما إف-16 الأميركية و”تي-50 العقاب الذهبي” الكورية الجنوبية، وكلاهما ينفذ هجمات على أهداف أرضية فقط.

وأوضح الكاتب أن حاجة العراق إلى تعزيز قدراته العسكرية تضاعفت بعد قرار الإدارة الأميركية تقليص وجودها العسكري في عدد من المناطق المهمة إستراتيجيًا في البلاد.

وحسب مجلة ميليتري ووتش، فإن العراق أصبح أكثر حرصا على الاستثمار في قدراته الدفاعية الجوية للحفاظ على أمن المجال الجوي وتقليص اعتماده على إيران “التي نجحت في بسط نفوذها بشكل كبير على البلاد”.

سو-57 مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية (الفرنسية)

وأكد المفتش العسكري لوزارة الدفاع اللواء عماد الزهيري في تصريحات إعلامية أن “الوزارة تخطط بشكل مستمر لتوسيع التعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية في مجالات الدفاع الجوي، والقوات البرية، وعربات المشاة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ خطوة نحو شراء معدات روسية، لم يستبعد الزهيري هذا الاحتمال، مشيرا إلى أن بلاده ترغب بتكثيف التعاون العسكري مع موسكو وإجراء تدريبات مشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول العراقي “تربطنا علاقات جيدة مع روسيا التي عرضت تقديم المساعدة العسكرية في ظل الوضع الذي تعيشه بلادنا حاليا. في الحقيقة، نحتاج إلى هذه المساعدة”.

الموقف الروسي

وتعليقا على اهتمام عدد من الدول بأحدث المقاتلات من الجيل الخامس من طراز سو-57، أكدت ماريا فوروبيوفا المتحدثة باسم الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني أن مسألة تصدير هذا النوع من المقاتلات لا تزال قيد الدراسة.

وأكدت فوروبيوفا أن العديد من الدول المهتمة بشراء هذا النوع من المقاتلات أرسلت طلبات رسمية بهذا الشأن، موضحة أن موسكو تنظر حاليا في هذه الطلبات.

وشددت على أن الشركة المصنعة لطائرات “سو-57” تركز حاليا على تلبية حاجيات الجيش الروسي، وهو ما يجعل احتمالات تصدير هذه المقاتلة في الوقت الراهن مستبعدة إلى حد كبير.

وكان قناة “زفيزدا” الروسية نشرت في وقت سابق لقطات لطائرة “سو-57” من الجيل الخامس، متعددة الوظائف، وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والسطحية، وقادرة على التغلب على أنظمة الدفاع الجوي للعدو، ومراقبة المجال الجوي على مسافات كبيرة من القاعدة، وكذلك تدمير أنظمة التحكم في طيران العدو.

ويوجد على متن هذه الطائرة المجمع الأكثر تقدما من المعدات الإلكترونية. ويسمح بتبادل البيانات في الوقت الفعلي مع أنظمة التحكم الأرضية وداخل مجموعة الطيران، وكذلك أداء المهام بشكل مستقل. ويمكن لـ “سو-57” استخدام الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، وأقصى حمل قتالي للمقاتلة 10 أطنان.

المصدر : الصحافة الروسية