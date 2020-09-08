الكاظمي يعين قائدا جديدا للجيش في ديالى لتفكيك خلايا داعش

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبدالخالق العزاوي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كلف قائدا جديدا للجيش في ديالى، على خلفية تواتر هجمات تنظيم داعش في المحافظة الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وقال العزاوي إن “أوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بتعيين قائد الفرقة السابعة اللواء الركن رعد محمود الجبوري قائدا لعمليات ديالى بدلا من اللواء الركن غسان خالد العزي”. وأضاف، أن “اللواء الركن رعد الجبوري تسلم مهام عمله”.

في المقابل تم نقل قائد عمليات ديالى المقال غسان العزي إلى دائرة الامرة في وزارة الدفاع.

يأتي القرار بعد 24 ساعة على مقتل آمر “اللواء 28” بالحشد الشعبي حسين المياحي، وعنصر آخر بهجوم شنه عناصر التنظيم شمالي ديالى (شرق).

وتشهد محافظة ديالى تصاعدا في وتيرة الهجمات التي يشنها عناصر من داعش وتستهدف الحواجز الأمنية والعسكرية.

وأجرت حكومة الكاظمي، منذ تشكيلها في مايو الماضي، تغييرات واسعة على صعيد قادة الأمن والجيش في إطار إعادة هيكلة المنظومتين العسكرية والأمنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعهد بمواصلة العمليات العسكرية من أجل ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية، وذلك خلال زيارته محافظة ديالى.

وأعادت القوات العراقية توجيه جهودها لمواجهة خلايا تنظيم داعش التي سجّلت خلال الفترة القريبة الماضية عودة قوية إلى النشاط على الأراضي العراقية من خلال تكثيفها لعملياتها في عدد من المناطق بشمال البلاد وغربها.

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة في عدة محافظات في محاولة منه لإرساء قواعد التنظيم من جديد بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها والتي انتهت بانهيار قواعده في كل من سوريا والعراق وتصفية كبار قادته.

صحيفة العرب