لمن تميل كفة القوة العسكرية في صراع القوقاز؟

تتسارع وتيرة الأحداث في إقليم ناغورنو قره باغ بشكل يومي بين الطرفين المتنازعين، أرمينيا وأذربيجان. لكن، عملياً، يشهد الإقليم حرباً على نار هادئة منذ عام 1988، على الرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقّعها الطرفان عام 1994، بعد سيطرة الأرمن على الإقليم.

وأخيراً، أطلقت باكو تحذيراً ليريفان “أذربيجان تحذر أرمينيا، نطالب أرمينيا بوقف قصف الأراضي الأذربيجانية على الفور، وإلا سيتم اتخاذ تدابير استجابة مناسبة”.

ومن جانبها، أكدت يريفان على تهديد أذربيجان لحقوق الإنسان، قائلة “تصرفات أذربيجان لا تطاق، إنهم يشكلون تهديداً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة…”.

طبيعة البلاد والسكّان

تبلغ المساحة الكلّية لأذربيجان 86.6 ألف كيلومتر مربع، فيما لا تتخطى مساحة أرمينيا 30 ألف كيلومتر مربع. ويقع الإقليم المتنازع عليه على مساحة تبلغ 4800 كيلومتر مربع.

ويقدّر عدد الأرمن بثلاثة ملايين نسمة، منهم 1.3 مليون مؤهلين للخدمة العسكرية، فيما يبلغ عدد الأذربيجانيين 10 ملايين نسمة، 3.7 مليون منهم يمكنهم المشاركة في الأعمال العسكرية.

في السياق ذاته، بلغ عدد سكان إقليم قره باغ 145 ألفاً، وتمثّل الأصول الأرمينية لمجمل سكانه ما نسبته 95 في المئة.

لمن تميل الكفة؟

على ميزان القدرات العسكرية، تأرجحت الكفة بين الدولتين في مقارنة القدرات. وأصدر موقع “غلوبال فاير باور”، المتخصص في الشؤون الدولية العسكرية تقريراً للمقارنة بين أذربيجان وأرمينيا عسكرياً.

وجاء في التقرير أن يريفان تخصص 1.3 مليار دولار سنوياً لموازنة الدفاع، بينما تخصص باكو 2.8 مليار دولار لموازنة الدفاع.

ويبلغ عدد أفراد الجيش الأذربيجاني 300 ألف جندي، منهم 126 ألف جندي دائم، يقابلهم 200 ألف جندي أرميني، منهم 45 ألف جندي عامل في الجيش الأرمني.

ويملك سلاح الجو الأذربيجاني أكثر من 147 طائرة (12 هجومية و17 مقاتلة و29 تدريبية و71 مروحية و17 مروحية هجومية وطائرة نقل عسكرية)، فضلاً عن حيازة أذربيجان على 570 دبابة و1451 مدرعة و187 مدفعاً ذاتي الحركة و227 مدفعاً ميدانياً و162 راجمة صواريخ في سلاح الدبابات.

وكوّنت باكو أسطولاً بحرياً يقدر بأكثر من 31 سفينة حربية متنوعة، منها أربع غواصات و13 سفينة دورية وسبع كاسحات للألغام وفرقاطة.

في المقابل، تقدّر القوة الجوية الأرمينية بحوالى 62 طائرة (ثلاث للنقل العسكري و20 مروحية هجومية و17 مروحية وتسع طائرات هجومية و13 طائرة تدريب). وتملك سلاحاً للدبابات يبلغ حوالى 110 دبابات و38 مدفعاً ذاتي الحركة و748 مدرعة و86 راجمة صواريخ و150 مدفعاً ميدانياً.

ونظراً إلى موقع أرمينيا على الخريطة، فهي لا تملك أي أسطول بحري لكونها دولة حبيسة تحدّها جورجيا شمالاً وأذربيجان شرقاً، وإيران جنوباً وتركيا غرباً، لكنها تملك 11 مطاراً جاهزاً للخدمة، في مقابل 37 مطاراً لأذربيجان.

وعلى صعيد المقارنة العالمية بين الجيوش، تبوّأت أذربيجان عام 2020 المرتبة 64 عالمياً، في حين جاء الجيش الأرميني في المرتبة 111 من بين 138 جيشاً.

اندبندت عربي