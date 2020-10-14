بعد الصين وأوروبا.. روسيا تدرس إصدار عملتها الرقمية

قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات، وأضاف أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في البلاد نهاية المطاف.

وذكر في تقرير يمهد السبيل لبحث الأمر “الروبل الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية” وقال إنه يدرس إمكانيات وآفاق الروبل الرقمي وإن من السابق لأوانه وضع جدول زمني محدد لإطلاق المشروع.

وتأتي الخطوة في وقت يسرّع تفشي جائحة فيروس كورونا التخلي عن الأوراق النقدية، حيث باتت البنوك المركزية في أنحاء العالم تتسابق لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، وكذلك لدرء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة على غرار “بيتكوين” (Bitcoin).

وقد أطلق المركزي الأوروبي أمس الاثنين مشاورات عامة واختبارات سعيا لاتخاذ قرار بشأن تأسيس “يورو رقمي” لدول العملة الموحدة الـ 19.

وقد أطلقت الصين سابقا عملتها “اليوان الرقمي” وسجلت نجاحا جيدا، كما شرعت مجموعة من 7 بنوك مركزية كبرى، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه العملات الرقمية، وذلك في مسعى للحاق بدور الصين الريادي والتفوق على مشاريع خاصة على غرار عملة ليبرا التابعة لفيسبوك.

وإلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا، فإن من بين البنوك السبعة التي تحالفت مع بنك التسويات الدولية، البنك المركزي الأوروبي، البنك الوطني السويسري، بنك اليابان المركزي.

الجزيرة