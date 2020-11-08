ماذا سيحدث مع رفض ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية؟

على الرغم من إصرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على أنه لم يتم النظر إلى بطاقات الاقتراع بشكل صحيح، وإصراره على أن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن سابق لأوانه، إلا أن مصادر من البيت الأبيض قالت إن ترامب يفكر في نقل السلطة بشكل مناسب.

ورفعت حملة ترامب دعاوي قضائية في عدة ولايات حاسمة، حيث قاد بايدن بهامش ضئيل، بما في ذلك نيفادا وبنسلفانيا وجورجيا، مع مزاعم بأنه تم عد الأصوات بشكل غير قانوني وتم منع مرقبة عمليات الفرز.

وقال ترامب إنه لم يسمح للمراقبين بدخول غرف الفرز، مشيراً إلى أنه فاز بحوالي 71 مليون صوت قانوني.

وأفادت شبكة” فوكس نيوز” القريبة من البيت الأبيض أن ترامب يعتزم الالتزام بالنقل السلمي للسلطة، ولكن مصادر مقربة من ترامب قالت، ايضاً، إن التحديات القانونية للحملة قد تفتح الباب لولاية ثانية.

وعاد ترامب للبيت الأبيض بوجه حجري بعد تلقيه خبر فوز بايدن وهو يلعب الغولف، وفي الطريق، كان بإمكانه مشاهدة العشرات من أنصار بايدن وهم يرفعون لافتات كُتب عليها “بئس المصير” و” أنت مطرود” .

رائد صالحة

القدس العربي