ولي العهد السعودي: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمننا

الرياض – توعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية”، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة المملكة “الضرب بيد من حديد” كل من يهدد أمنها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح قطاع الأمن في السعودية قلص معدل العمليات الإرهابية الناجحة إلى الصفر.

ودعا ولي العهد السعودي إلى أن “يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية تحت شعار حرية التعبير”.

وأكد ولي العهد السعودي في كلمة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال”.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية “في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب”.

وقال “إن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق”.

وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.

وشدد على حرص المملكة على العمل بجدية من أجل مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه وعدم الارتكاز على العائدات النفطية.

وكانت السعودية من الدول الأقل تأثرا بجائحة كورونا نظرا لاتخاذها تدابير وإجراءات إستباقية للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد المحلي.

وأشار ولي العهد السعودي أن السعودية وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، قائلا “زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها”.

وقال إن صندوق الاستثمارات العامة خلق أكثر من 190 ألف وظيفة في السنوات الأربع الأخيرة.

وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، ذكر ولي العهد السعودي بأن تسويات قضايا الفساد بلغت 247 مليار ريال بما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية.

العرب