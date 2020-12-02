اعتقال المنفذ.. قتلى وجرحى في حادث دعس غربي ألمانيا

ارتفعت حصيلة حادثة الدعس في مدينة ترير (غربي ألمانيا) إلى 4 قتلى و15 جريحا، وقال وزير داخلية ولاية راينلاند بفالز روجير ليوينتز -في مؤتمر صحفي ببلدية ترير- إن من بين القتلى طفلا رضيعا.

من جانبه، أفاد فرانز دايتر أنكلير نائب مدير الأمن في المدينة بأنه تم توقيف منفذ الحادثة، وهو ألماني عمره 51 عاما، وتم الحجز على السيارة.

بدوره، أعلن المدعي العام بيتر فرايتزن -في مؤتمر صحفي- بدء التحقيقات في العملية، حيث يواجه المنفذ تهما عدة، منها 4 جرائم قتل، ومحاولة القتل العمد بحق عدة أشخاص، وجرح عدة أشخاص عمدا.

وأضاف فرايتزن “ليس لدينا ما يشير إلى وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء حادثة الدعس”، موضحا أن طبيبا توصل مؤخرا إلى استنتاج مبدئي بأن منفذ الهجوم قد يكون يعاني من مرض عقلي.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -في بيان- عن بالغ حزنها جراء الحادثة، وقدمت تعازيها إلى ذوي القتلى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت الشرطة الألمانية أغلقت مناطق في قلب مدينة ترير بعد مداهمة سيارة العديد من الأشخاص في منطقة مشاة، وأفاد متحدث باسم الشرطة المحلية بأن خلفية الحادث لا تزال غير واضحة.

وظهرت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في كل مكان في وسط المدينة، وبالقرب من البوابة الشهيرة للمدينة “بورتا نيغرا”، وناشدت السلطات السكان تجنب منطقة الحادث، ومن المنتظر أن يُعقد مؤتمر صحفي بعد وقت قصير للتعليق على الواقعة.

المصدر : وكالات