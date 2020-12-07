الصين تأمل عودة السياسة الأميركية حيالها إلى «الموضوعية»

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل ويعتقد أن السياسة الأميركية تجاه بلاده يمكن أن تعود في النهاية إلى «الموضوعية والعقلانية».

وقد وصلت العلاقات الصينية الأميركية إلى أدنى مستوى لها خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي من المقرر أن تحل محلها قيادة جديدة عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن المنصب في يناير (كانون الثاني).

وقال وانغ، وزير الخارجية عضو مجلس الدولة، في تصريحات لمجموعة من قادة الأعمال من شركات أميركية نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إنه «يتعين على كلتا الدولتين عند التعامل مع الخلافات والنزاعات، احترام تاريخ الأخرى ومصالحها الأساسية والأنظمة والمسارات التي اختارتها شعوبنا». وأضاف: «يمكن للصين والولايات المتحدة التعاون بشكل وثيق في مجالات، مثل مكافحة الجائحة والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ». وأكد أن الأمر يرجع للولايات المتحدة «لاتخاذ القرارات الصحيحة» في ما يتعلق بمستقبل العلاقات.

الشرق الأوسط