هدف العقوبات على تركيا منع نفوذ روسيا وليس تقويض قدرات أنقرة العسكرية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هدف العقوبات على تركيا هو منع روسيا من الحصول على النفوذ وليس تقويض قدرات أنقرة العسكرية، معتبرا أن اقتناء منظومة “إس-400” (S-400) “يسمح لروسيا بالوصول إلى القوات التركية وصناعاتها الدفاعية”.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية الخميس، قالت فيه إن بومبيو ناقش مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو العقوبات الأميركية الناجمة عن شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي “إس-400” الروسية.

وقال البيان إن بومبيو أوضح لنظيره التركي أن “شراء تركيا هذه المنظومة يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأميركية”، داعيا تركيا إلى حل قضية المنظومة الصاروخية المتطورة “بطريقة تتناسب مع عقود من التعاون الدفاعي بين واشنطن وأنقرة”.

لا تراجع

وفي وقت سابق أمس، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة الدفاع الجوي “إس-400” الروسية، وستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات.

واعتبر جاويش أوغلو -في تصريحات صحفية- أن قرار العقوبات خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، كما اعتبره هجوما على الحقوق السيادية لتركيا.

وأشار إلى أن البعض يرى أن واشنطن طبّقت أخف العقوبات على تركيا، “ونحن نقول إن العقوبات كانت خاطئة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن العقوبات الأميركية تعدٍّ على حقوق بلاده السيادية، وتستهدف الإضرار بصناعاتها الدفاعية، مؤكدا أن تركيا ستسرّع خطواتها في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية.

المصدر : الجزيرة + وكالات