طهران تؤكد جاهزية ميليشياتها للثأر لسليماني

رفع المسؤولون الإيرانيون نبرة الوعيد بالانتقام من فريق الرئيس دونالد ترمب، على بُعد ثلاثة أيام من الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني، العقل المدبر للعمليات الخارجية في جهاز «الحرس الثوري»، الذي قضى بضربة جوية أميركية في بغداد، مطلع العام الحالي، وأبلغ قائد «فيلق القدس»، إسماعيل قاآني جاهزية الميليشيات في المنطقة، فيما توعد الرئيس حسن روحاني بقطع أقدام الولايات المتحدة من المنطقة رداً على قطع يد سليماني «ستُقطع الأقدام الأميركية من المنطقة رداً على قطع يد سليماني».

وأطلع خليفة سليماني، إسماعيل قاآني، نواب البرلمان في جلسة خلف الأبواب المغلقة، أمس، على تقريره حول آخر تطورات المنطقة. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن نائب مدينة تبريز أحمد علي رضا بیغي قوله إن قاآني أطلع النواب على جاهزية الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة. وقال النائب أن قاآني أبلغ نواب البرلمان أن «زوال القوات الأميركية بات وشيكاً، بسبب الإجراءات التي على أجندة قوات المقاومة»، في إشارة إلى ميليشيات يرعاها «الحرس الثوري».

ولاحقاً، هدد قاآني ضمناً باستهداف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع السابق، مارك أسبر، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية وباقي المسؤولين عن اغتيال سليماني.

وقال قاآني في تغريدة، عبر حسابه على «تويتر»: «نحذر الرئيس الأميركي، ورئيس وكالة الاستخبارات، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، وباقي المسؤولين الأميركيين المتورطين في اغتيال (…) سليماني بأنه يجب عليهم تعلم نمط الحياة الخفية لسلمان رشدي، لأن الجمهورية الإسلامية ستنتقم لدماء سليماني التي أُريقت بغير حق». وفي تغريدة أخرى، قال قاآني إن «عظام الأعداء في طور الطحن. الأميركيون تلقوا حتى الآن صفعة بالمعدات، وصفعة بالبرمجيات، لكن الهدف الأساسي الانتقام لدماء قاسم سليماني هو إزالة أميركا من المنطقة».

وكانت تغريدات قاآني تشير ضمناً إلى هجوم بالصواريخ الباليستية، على قاعدتين عراقيتين تضمان القوات الأميركية، في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، دون وقوع خسائر في الأرواح بين القوات الأميركية، وهي الليلة التي أسقطت فيها دفاعات «الحرس الثوري» طائرة ركاب مدينة، كانت تحمل على متنها 176 شخصاً، لاعتقادها أنه صاروخ «كروز»، حسب الرواية الإيرانية. وأفادت «سي إن إن»، حينذاك، عن مصدر عراقي رفيع، بأن القوات الأميركية حصلت على معلومات عن الهجوم مسبقاً، قبل يومين من تنفيذه، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة.

وقال الرئيس حسن روحاني، أمس، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن الهجوم على «عين الأسد كان صفعة صغيرة». وبدأ خطابه تحديداً بالإشارة إلى صورة رمزية جرى تداولها من مشهد الضربة الأميركية في اللحظات الأولى، الخاصة بـ«قطع يد» صاحب أعلى رتبة عسكرية في إيران والرجل المتنفذ الثاني بعد «المرشد» علي خامنئي.

وقال روحاني في هذا الصدد: «قطعتم يد جنرالنا، يجب قطع أقدامكم من المنطقة. ما لم تُقطع أقدامكم من المنطقة، فلن يكون انتقامنا نهائياً»، وقال: «واحدة من تبعات العمل الوقح والأحمق للأميركيين نهاية الفترة الترمبية». ووصف نظيره الأميركي بـ«القاتل الوحشي».

وأشار روحاني إلى «وجع كبير» من فقدان سليماني، إلى جانب تفشي جائحة «كورونا» في عام 2020. واعتبر أن ترمب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، أبرز المسؤولين عن مقتل سليماني.

وحاول روحاني أن يظهر بعض التوازن في مخاطبة الشعب الأميركي، وقال عن نهاية ترمب إنه «لم يكن لنا دور في الموضوع، وقام الشعب الأميركي بالفعل الكبير، لأنه اكتشف أنه لا يستحق وصوّت لمنافسه»، وأضاف: «أنا واثق أنه بعد ترمب ستكون الأوضاع أفضل لاستقرار وثبات كل المنطقة».

من جانب آخر، حاول روحاني أن ينال من خصومه المحافظين، عندما أشاره إلى عدم انحيازه لأي من التيارات الداخلية، وقال: «منذ السنوات الأولى التي عرفته لم أرَ أنه يميل إلى هذا الجناح أو ذلك، لقد كان دائماً في مسار الاعتدال».

بدوره، قال رئيس القضاء إبراهيم رئيسي إن المطالبة بدماء سليماني ومعاقبة المسؤولين «لن تبرد أبداً»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي «هو أول مجرم في قضية اغتيال سليماني»، وأنه «ليس بمنأى عن العقاب».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن رئيسي قوله، بعد اجتماع مع مسؤولين في الجهاز القضائي، حول ملف سليماني، إن «هناك أدلة كافية لمتابعة الأمر ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة».

وأجرى رئيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي، فائق زيدان، طلب فيها المتابعة القضائية العراقية لملف سليماني وأبو مهدي المهندس، ومرافقيه، وقال: «نحن اليوم نعتبر أن الولايات المتحدة مثال رئيسي على إرهاب الدولة».

من جانبه، اتهم المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، أجهزة ألمانية وبريطانية بالمشاركة في استهداف سليماني. وقال: «واحدة من القضايا المهمة واللافتة في الملف دور شركة (جي فور إس)، المسؤولة عن تأمين الطيران في مطار بغداد، في اغتيال قائد (فيلق القدس)».

واتهم الشركة البريطانية، دون أن يقدم أدلة واضحة على أنها قدمت للأميركيين معلومات عن وصول سليماني ومرافقيه لحظة وصوله إلى مطار بغداد.

كذلك، اتهم ألمانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة في استهداف سليماني، وهذه المرة اتهم القاعدة الأميركية في ألمانيا بأنها كانت مسؤولة عن التحكم بطائرة «درون»، وتقديم معلومات ومعطيات طائرات الدورن للقوات الأميركية، لافتاً إلى أن محاولات إيرانية للتعرف على هوية العسكريين الأميركيين في القاعدة الألمانية، حسب ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وقال المدعي العام في طهران إنه بلاده أصدرت أحكاماً بالإنابة القضائية لست دول في المنطقة في إطار سعيها لملاحقة المسؤولين عن مقتل سليماني. وأشار إلى خطة إيرانية وعراقية لإنشاء فريق مشترك يعمل على إكمال التحقيق.

وأطلق قسم الدعاية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، موقعاً إلكترونياً بعدة لغات أجنبية تحت عنوان «الجنرال سليماني»، ويحمل 9 آلاف مادة بين نصوص وصور ومقاطع فيديو، وملصقات ورسوم كاريكاتير.

ويستخدم الموقع النطاق «دوت كوم» الذي سبق ومنعت الولايات المتحدة، وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» من استخدامه.