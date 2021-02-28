احتياطيات النقد الأجنبي العراقي تتجاوز 55 مليار دولار

قال البنك المركزي العراقي، الأحد، إن احتياطياته من العملة الأجنبية تجاوزت 55 مليار دولار، بعد تعافي أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران، لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن “احتياطيات البنك تجاوزت 55 مليار دولار، بفعل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب المحلي لى الدولار”.

ولا يصدر البنك المركزي أرقاما دورية لقيمة احتياطات النقد الأجنبي، لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان عبد الهادي السعداوي، قال في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، إن احتياطيات العملة الاجنبية 51 مليار دولار.

وخفض العراق قيمة الدينار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.

وقرر البنك المركزي آنذاك تحديد مستوى 1460 دينارا لكل دولار، سعرا لبيع العملة الأجنبية للمصارف.

ويبلغ حاليا متوسط سعر صرف الدولار عند 1455 دينارا للشراء، و 1465 دينارا للبيع، في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.

منذ بداية فبراير/ شباط الجاري، شهدت أسعار النفط موجة صعود قوية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 20 بالمئة، مسجلا رابع مكاسب شهرية على التوالي.

(الأناضول)