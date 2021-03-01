حزمة التحفيز الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط تصعد بعقود النفط

صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة بإقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

كما تأثرت الأسعار صعودا بتوترات في الشرق الأوسط، ذات صلة بهجمات نفذها الحوثيون، السبت، ضد أهداف داخل الأراضي السعودية، طالت العاصمة الرياض.

وعند الساعة (06:21 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.63 في المئة أو 1.05 دولارا إلى 65.46 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 1.56 في المئة أو97 سنتا إلى 62.47 دولارا للبرميل.

ومن شأن إقرار حزمة التحفيز، وضخ مبالغ في السوق الأمريكية تتوزع على مختلف القطاعات، زيادة الطلب على الطاقة لدى أكبر مستهلك للخام في العالم.

فيما يرجع تأثر الخام صعودا بتوترات السعودية، على اعتبارا أن المملكة تصنف كأكبر مصدّر للنفط في العالم بمتوسط يومي 6.9 ملايين برميل يوميا، في الوقت الحالي.

وأدت هجمات تعرضت لها منشآت تتبع أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول 2019، لتعطل نصف إنتاج الخام في المملكة المصنفة كثالث أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.

(الأناضول)