مقتل اللواء الركن الوائلي بمأرب.. مساع دولية لوقف إطلاق نار دائم ووقف هجمات الحوثيين

قال مصدر عسكري يمني إن اللواء الركن أمين الوائلي، قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش، قُتل أمس الجمعة خلال قيادته المعارك ضد الحوثيين شمال غرب مأرب.

وأضاف أن الوائلي سبق أن نجا من موت محقق مرات عدة إحداها في قصف صاروخي للحوثيين على مبنى حكومي بمحافظة الجوف عام 2017.

وكان اللواء الوائلي عين قائدا للمنطقة العسكرية السادسة عام 2018.

وتدور معارك عنيفة بين الجيش الموالي للحكومة الشرعية والحوثيين في منطقة مأرب التي تسعى جماعة الحوثي للسيطرة عليها.

كما شهدت منطقة تعز معارك شرسة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين.

مبعوث أميركي

أعلنت الخارجية الأميركية أن مبعوثها إلى اليمن تيموثي ليندركينغ يوجد في مسقط حاليا، وينسق مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن.

من جهته، قال غريفيث إنه عقد اجتماعا أمس الجمعة في مسقط مع الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام.

وناقش الطرفان الحاجة الملحة للاتفاق على فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، وإعلان وقف شامل لإطلاق النار، إضافة إلى استئناف الحوار برعاية أممية بهدف التوصل لاتفاق سلام مستدام.

من جهته، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غريفيث سيواصل جهود الوساطة، لافتا إلى أنه ناقش مع كبير مفاوضي الحوثيين في مسقط قضايا عدة، أبرزها وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

ويتزامن الحراك الدبلوماسي مع تصعيد الحوثيين الهجمات على السعودية، إذ أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة أمس الجمعة إطلاق 18 طائرة مسيرة ملغومة استهدفت منشآت لشركة النفط السعودية “أرامكو” في رأس التنورة ورابع وينبع وجازان، كما استهدفت قاعدة الملك عبد العزيز العسكرية في الدمام ومواقع عسكرية في نجران وعسير.

وألقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي كلمة أمس، قال فيها إن الطريق إلى السلام “واضح” ويتطلب إيقاف العدوان وفك الحصار، وإنهاء ما سماه احتلال المحافظات اليمنية، حسب تعبيره.

وأكد الحوثي رفضه ما قال إنها محاولات من قبل السعودية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإقناع جماعته بمقايضة الملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات