الضوء الأخضر: سياسة بايدن الخارجية

لدينا الخصوم وسماع رسالة بصوت عال ومتسقة الخروج من الإدارة بايدن. يتم تفسير هذه الرسالة في جميع أنحاء العالم على أنها ضوء أخضر – بيئة متساهلة – “للحصول على كل ما تستطيع!”

فإنه قد يكون من السابق لأوانه الحكم على نجاح السياسة الخارجية للحكومة بعد فقط 100 يوما الأولى، ولكنها للأسف من السهل أن نلمح الفشل في الأفق، حيث نرى أعدائنا الضعف الأمريكي والغموض. يسمع خصومنا رسالة عالية ومتسقة من إدارة بايدن. يتم تفسير هذه الرسالة في جميع أنحاء العالم على أنها ضوء أخضر – بيئة متساهلة – “للحصول على كل ما تستطيع!” من الرياض إلى القدس ، ومن موسكو إلى بكين ، ومن بغداد إلى طهران ، تحصل هذه العواصم على لمحة عما ستجلبه السنوات الأربع القادمة: ميزة لأعدائنا وفوضى لـ “أصدقائنا”.

لا يوجد مكان تكون فيه هذه الرسائل أعلى صوتًا مما هي عليه في همسات فريق بايدن في فيينا حيث يحاول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) المعروفة أيضًا باسم صفقة إيران. تتمتع إدارة بايدن بكل النفوذ الذي لن تتمتع به مرة أخرى مع طهران ، وهي تتنازل عن هذا النفوذ لطهران وروسيا والصين من أجل تحديد المربع الخاص بفوز مبكر وجوف وخطير في السياسة الخارجية. أجوف من أن خطة العمل الشاملة المشتركة تنتهي بالفعل ، وخطيرة من حيث أنها تمهد الطريق لقنبلة نووية ، بينما تكافئ النظام في طهران بتخفيف العقوبات. في حين تسرع طهران في اختبار الصواريخ الباليستية ، وتنشر الإرهاب ، وتستغل انقضاء غروب الشمس على تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

لا توجد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المفاوضات. نترك ذلك للروس والصينيين. الدولتان اللتان تحققان أقصى استفادة من رفع العقوبات الأمريكية هما منافسا “القوة العظمى” – روسيا والصين. من المقرر أن تحصل الدولتان على المزيد من موارد إيران وبنيتها التحتية مقابل أسلحة هجومية ودفاعية ، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تمزق المنطقة ، ويسمح لإيران بالدفاع عن برنامجها النووي غير المشروع.

في الوقت الذي تدفع فيه روسيا والصين الولايات المتحدة إلى تقديم تنازلات أكبر في المحادثات مع إيران ، فإن السهولة التي يتم بها القيام بذلك تشير إلى كلا البلدين أنه سيكون من المربح استخدام النفوذ الخاص بهما في الاختبارات المبكرة لعزم الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا وتايوان.

كما يدفع ضعف الولايات المتحدة الدول إلى اتخاذ إجراءاتها الخاصة ، مثل الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية ، الذي أعاد قدرات التخصيب إلى الوراء تسعة أشهر. تعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون معالجة مسألة الصواريخ الباليستية ، وسلوك إيران الإقليمي ، وتمديد أو إلغاء بنود انقضاء المدة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

انظروا إلى مدى سهولة توغل طهران في الولايات المتحدة. يعتقدون ، إذا تمكنت طهران من فعل ذلك ، تخيلوا ما الذي سنفلت منه .

استفزازات الامتيازات

لماذا لا تستفز الولايات المتحدة لتقديم تنازلات؟ انظروا إلى مدى سهولة توغل طهران في الولايات المتحدة. يعتقدون ، إذا تمكنت طهران من فعل ذلك ، تخيلوا ما الذي سنفلت به .

ومن المفارقات ، مع ميل الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط للتركيز على منافسة القوة العظمى مع روسيا والصين ، فإن الروس والصينيين ينتقلون إلى هناك. ويلاحظ قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي ، “لقد بدأنا نشهد عودة … المنافسة على السلطة في القيادة المركزية AOR [منطقة المسؤولية] حيث تبدأ الصين وروسيا في العثور على نقاط الضعف والبدء في الانتقال إليها “.

يسمع الآخرون أيضًا رسالة “احصل على كل ما تستطيع”. تتحرك طالبان في المناطق التي تنسحب فيها الولايات المتحدة ، تاركةً قوات الأمن الوطني الأفغانية (ANSF) تتعامل مع تهديد لم يكونوا راغبين أو قادرين على التغلب عليه منذ إنشائهم. لقد تم تهديد الأفغان داخل وخارج الحكومة وقواتها الأمنية مرارًا وتكرارًا بهذا البيان الحكيم ، “الأمريكيون سيغادرون يومًا ما ، وسنظل دائمًا هنا وسنتذكر أفعالك”.

و شنت ميليشيات في العراق، بالفضل إلى طهران، 30 هجمات متفرقة استهدفت مجمعات وقوافل الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه.

من المقرر أن تستغل داعش والقاعدة الفراغ الأمني ​​القادم في أفغانستان كما فعلوا بعد الضغط الإيراني على انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011. أصرت طهران على هذا التنازل لتأمين محادثات مبدئية مع إدارة أوباما لخطة العمل الشاملة المشتركة.

و شنت ميليشيات في العراق، بالفضل إلى طهران، 30 هجمات متفرقة استهدفت مجمعات وقوافل الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه. بدأت إيران في اختبار الإدارة بالوكالة منذ البداية. مرة أخرى ، تطالب طهران بالانسحاب الأمريكي من العراق كعلامة على أن فريق بايدن جاد في تقديم تنازلات لتأمين العودة إلى اتفاق نووي منتهي الصلاحية مع جمهورية إيران الإسلامية.

إشارة أخرى إلى طهران تحرج الإدارة بالفعل. تراجع فريق بايدن عن قرار ترامب بتصنيف الحوثيين المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) ، ومنذ هذا الانعكاس ، زادت الجماعة الإرهابية بشكل كبير من عدد الهجمات على المملكة العربية السعودية. عندما يرفع المرء التصنيف عن مجموعة إرهابية نشطة ، لا تتفاجأ عندما تواصل تنفيذ هجمات إرهابية. وأضاف: “ما زلنا نشعر بالقلق من تواتر هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية. صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي بوقاحة ، “إن تصعيد مثل هذه الهجمات ليس من تصرفات مجموعة جادة بشأن السلام “.

في منتصف أبريل ، تحركت كل من روسيا والصين في وقت واحد لاختبار الرئيس بايدن من خلال المواقف العسكرية التصعيدية واستعراض القوة ضد أوكرانيا وتايوان ، على التوالي. تحتشد روسيا على الحدود الأوكرانية وتحذر البيت الأبيض في بايدن من “خط أحمر” روسي إذا تدخلت. على الرغم من التقارير التي تفيد بأن بوتين قد سحب القوة ، إلا أن بضعة آلاف فقط من القوة البالغ عددها مائة ألف فرد قد عادوا إلى مناطق التمركز. جميع المعدات لا تزال على طول الحدود مع غالبية القوة. تعكس مستويات القوات الحالية القوة المستخدمة لضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وفي اجتماع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع ، صرح مدير وكالة المخابرات المركزية أن التعزيزات الروسية “وصلت إلى نقطة يمكن أن توفر الأساس لتوغل عسكري محدود … إنه شيء ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن على حلفائنا أخذه بجدية بالغة “. يأمل بايدن في لقاء بوتين خلال رحلة في يونيو إلى أوروبا قبل قمة الناتو في بروكسل لنزع فتيل الموقف ، حيث سيرغب بوتين بشيء في المقابل.

تكثف الصين نشاطها العسكري المضايق ضد تايوان وتحذر الولايات المتحدة من التدخل. يذكر مجتمع الاستخبارات في تقييمه السنوي للتهديدات الأمريكية أن “الصين تحاول استغلال الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمنطقة ، وتقويض ديمقراطية تايوان ، وتوسيع نفوذ بكين”. تحذر الصين من أن الولايات المتحدة ” تلعب بالنارعندما يتعلق الأمر باتخاذ مواقف بشأن استفزازات الصين مع تايوان. “ليس هناك مجال للتسوية وليس شبرًا واحدًا للتنازل … نحث الجانب الأمريكي على استيعاب الموقف ، والالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ، والامتناع عن اللعب بالنار ، والتوقف فورًا عن المسؤولين الاتصال مع تايوان بأي شكل من الأشكال. ” ردت إدارة بايدن بعد ذلك بالقول: “السياسة الرسمية لواشنطن هي” الغموض الاستراتيجي “. هذا بالتأكيد هو الوصف الأكثر دقة لسياسة بايدن الخارجية ، والسبب في اعتقاد خصومنا أن” الغموض الاستراتيجي “هو كلمة مشفرة لبيئة متساهلة.

يفكر مثل العدو.

” الغموض الاستراتيجي ” يشبه إلى حد كبير “الصبر الاستراتيجي” لأوباما. نصت سياسة “الصبر الاستراتيجي” لأوباما على أن “أمريكا تقود من موقع قوة. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا أو ينبغي علينا محاولة إملاء مسار جميع الأحداث الجارية حول العالم. على الرغم من قوتنا وسوف نظل ، فإن مواردنا وتأثيرنا ليسا بلا حدود “. نتذكر ما فعله داعش ، وبوتين ، وإيران ، والأسد في سوريا بسياسة أوباما المتساهلة للصبر الاستراتيجي: لقد استحوذوا على كل ما في وسعهم لأن الاسم نفسه يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة لن تفعل شيئًا لإفساد الصفقة الإيرانية الهشة.

الالفريق الذي استسلم لطهران وجلب لك خطة العمل الشاملة المشتركة المعيبة القاتلة في ظل إدارة أوباما وبايدن يخضع مرة أخرى لطهران وموسكو وبكين في فيينا. تمت ترقية فريق أوباما وبايدن لعام 2015 لمواجهة خصوم أكثر شراسة وقدرة في روسيا والصين ، ولا يمكن لهذه الدول إخفاء ابتساماتها الطمع. بينما يركز الجيش الأمريكي على تغير المناخ ، ولقاحات Covid-19 ، وتوجيه المتطرفين – حسنًا ، أنصار ترامب – من صفوفه ، سيتحرك خصومنا لانتزاع كل ما في وسعهم. إنها فوضى الضوء الأخضر. ستشهد السنوات الأربع المقبلة صعود التكرار التالي لداعش ، وطهران أكثر جرأة أقرب من أي وقت مضى إلى سلاح نووي ، وتحركات روسية وصينية لتأمين أراضي ذات سيادة من حلفاء الولايات المتحدة ؛ خسارة أفغانستان لصالح حركة طالبان والقاعدة وداعش. من المحتمل أن تجدد الهجمات في الولايات المتحدة من قبل داعش والقاعدة. وتدخل عسكري غير مرئي حتى الآن على أساس تهديد لا ننتبه إليه الآن.

يشعر حلفاء الولايات المتحدة بالتخلي عنهم وسيتخذون إجراءات لحماية مصالحهم الأمنية الوطنية.

كل العلامات هناك. يتم تجاهل كاساندرا داخل وخارج مجتمع الاستخبارات من قبل القادة الانتقاليين الحذرين الذين يتم دفعهم لتجاهل مؤشرات ما يفعله أعداؤنا في العلن وبابتسامة.

يعتقد الحلفاء الأمريكيون أنه سيتعين عليهم الدفاع عن أنفسهم ، ونتيجة لذلك ، لن تنظر إسرائيل إلى الولايات المتحدة للموافقة على إجراءاتها لمواجهة التهديدات الإيرانية – ولن يكونوا وحدهم في تصرفاتهم المستقلة. يشعر حلفاء الولايات المتحدة بالتخلي عنهم وسيتخذون إجراءات لحماية مصالحهم الأمنية الوطنية.

في الولايات المتحدة لديه كل النفوذ ويجب استخدامه لتنتهي المباراة الصبر الاستراتيجية خصومنا تستخدم للانتظار حتى على الإدارة الأمريكية. لدينا تدخل في الانتخابات لأن خصومنا يعتقدون أن هناك نتائج انتخابية في صالحهم. بعد مرور مائة يوم ، تثبت إدارة بايدن أنهم على حق.

لدينا خصوم تطبق الضغط الذي لن يجرؤ على القيام به في ظل الإدارة السابقة ويجب ان يشعر بالحرج واشنطن. اليومين الأخيرين يثبتان ذلك. لقد سمعت إيران الرسالة بصوت عال وواضح وتعمل على أساسها. تعمل طهران على تصعيد الضغط على إدارة بايدن للاستجابة لجميع المطالب من خلال استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة. النظام يستهدف المهمة الأمريكية في العراق وسوريا وأفغانستان. وحليفتي الولايات المتحدة إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

تخضع إدارة بايدن للاختبار على جميع الجبهات وتفشل مع عدم وجود ندم خطير وخاضع في نفس الوقت.

إن إيماءة النظام للجماعتين الإرهابيتين ، حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ) لإطلاق صواريخ بدائية وصواريخ على أهداف مدنية في إسرائيل ، هو استفزاز آخر يهدف إلى دفع فريق بايدن إلى الانهيار في فيينا – للاستسلام ورفع العقوبات عن النظام. تريد إيران أن تثبت ما يمكنها فعله مع الإفلات من العقاب مع فريق أوباما وبايدن وأوباما – نعم ، هذا ما قصدت قوله – في المكان. لا أقلق النظام حول يجري ورد الآن، على الرغم من أنهم كانوا قلقين جدا قبل 20 يناير عشر .

تخضع إدارة بايدن للاختبار على جميع الجبهات وتفشل مع عدم وجود ندم خطير وخاضع في نفس الوقت. ليس من الصعب رؤية الخيوط وراء الاستفزازات ، ببساطة انظر إلى الخصوم الذين استفادوا في ظل البيئة المتساهلة لإدارة أوباما وأي الخصوم يستفيدون الآن في فترة ولاية أوباما الثالثة – إنهم واحد ونفس الشيء. بعد توقف دام أربع سنوات ، أعداؤنا مستعدون للحصول على كل ما في وسعهم.

مايكل بريجنيت