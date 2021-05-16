تزامنا مع قصف غزة.. اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بحاجز قلنديا العسكري

وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، في ظل قصف صاروخي متبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

ونقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري عن مصادر إسرائيلية أن مسلحين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاشتباكات المسلحة.

وأفادت المراسلة بأن الحاجز محصن بالكامل، مشيرة إلى رمزية هذا الاستهداف كونه من أكبر الحواجز والمعابر التي تفصل القدس عن الضفة الغربية.

وأشارت المراسلة إلى أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في قرية العيسوية الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى، وأظهر مقطع فيديو جنود الاحتلال وهم يحاولون اقتحام المنزل والصعود إلى السطح، فيما يحاول صاحب المنزل التصدي لهم وسط خوف طفلته التي كان يحملها بيده، في انتهاك لحرمة البيت وأصحابه.

وقد تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/نيسان الماضي جراء اعتداءات وحشية ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وخرجت مسيرات أمس السبت في مناطق عدة بالضفة الغربية، بينها نابلس وقلقيلية وطولكرم وطوباس (شمال)، ورام الله والقدس وبيت لحم (وسط)، والخليل (جنوب)، وذلك وسط حالة من الغليان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس والمسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي