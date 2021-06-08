هروب قياسي لرؤوس الأموال من “بيتكوين”

شهدت صناديق ومنتجات “بيتكوين” نزوحاً قياسياً للتدفقات الأسبوع الماضي مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم، حسبما أظهرت بيانات من “كوين شيرز” لإدارة العملات المشفرة نشرت يوم الاثنين.

وبلغت التدفقات النازحة من “بيتكوين” 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو/حزيران وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام.

ومنذ بداية العام، ما زالت “بيتكوين” تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحاً للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت “بيتكوين” في أواخر التعاملات يوم الإثنين، 0.6% إلى 35591دولاراً. وعلى مدار شهر مايو/أيار، هبطت العملة الرقمية 35.4%. ومنذ بداية يونيو/حزيران الحالي، انخفضت “بيتكوين” 4.8%.

في اتجاه معاكس، استمرت “إيثر”، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق “إيثر” مليار دولار.

(رويترز)