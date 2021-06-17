قمة بايدن – بوتين في جنيف: خطوط حمراء ومصالح مشتركة

معتمدا على الدعم القوي من حلفاء الولايات المتحدة، التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة في جنيف تهدف إلى تخفيف حدة الخلافات مع روسيا ومحاولة إيجاد أرضيات تفاهم نادرة، إلا أن مراقبين يقلّلون من شأن نتائج هذه القمة التي لن تخرج، حسب وصفهم عن نتائج القمم السابقة بين الرؤساء الأميركيين والروس.

وعبّر الاثنان عن أملهما في أن تسفر المحادثات عن علاقات أكثر استقرارا لا تنطوي على مفاجآت على الرغم من استمرار خلافاتهما بشأن كل شيء من الحد من التسلح والقرصنة الإلكترونية إلى التدخل في الانتخابات ومسألة أوكرانيا.

وقال بايدن إن اللقاء المباشر “أفضل دائما”، فيما أعرب بوتين عن أمله أن يكون اللقاء “مثمرا”.

وفي ختام لقائهما، أعلن بوتين عن عودة سفيري البلدين في إعلان لا يمثل اختراقا في الملفات الخلافية الكبرى حسب مراقبين.

ومع كل موجة عقوبات وعقوبات مضادة، يكثف الروس والأميركيون طرد دبلوماسيين ما يخفف العاملين في سفاراتهما وقنوات الاتصال.

واستدعت موسكو وواشنطن أيضا هذه السنة سفيريهما “للتشاور” بعدما وصف بايدن الرئيس الروسي في مقابلة بأنه “قاتل”.

وتتهم روسيا أيضا الأميركيين بوقف تسليم تأشيرات دخول للدبلوماسيين الروس. ورفضت موسكو منح تأشيرة دخول لممثل الناسا في فبراير.

ولم تعد القنصلية الأميركية في موسكو تصدر تأشيرات على الإطلاق بسبب نقص الموظفين بعد أن منعتها روسيا من تعيين موظفين محليين. وباتت الخدمات للمواطنين الأميركيين مهدّدة هي أيضا.

وتبنى الرئيس الأميركي السادس والأربعون لهجة حازمة في الأيام الأخيرة حيال رجل الكرملين القوي لإبراز التناقض بشكل أفضل مع تقلبات سلفه الجمهوري دونالد ترامب وغموضه.

وبعد نحو خمسة أشهر على توليه السلطة، يخوض بايدن مجازفة. فقد شدّد البيت الأبيض مرارا على أنه لا ينبغي توقع اختراق مذهل لكن الرئيس البالغ من العمر 78 عاما يدرك أن لديه الفرصة لتلميع صورته كمفاوض جيّد في جنيف.

ويعتمد الرئيس الروسي على خبرته الطويلة. فقد شهد عهود أربعة رؤساء أميركيين آخرين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 1999.

ويتفق الخبراء على أنه قد حقق بالفعل أكثر ما أراده، وهو عقد القمة كدليل على أهمية روسيا على الساحة العالمية.

ولخّص نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الذي سيشارك في المحادثات الروسية – الأميركية بشكلها الموسع موقف موسكو قائلا إن “الجانب الروسي بذل الجهد الأقصى لكي تكون القمة إيجابية ولكي تتوّج بنتائج تتيح منع تدهور العلاقات الثنائية لاحقا”.

وحذّر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، من وضع آمال كبيرة على نتائج القمة .

وقال في تصريحات صحافية إن القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الموسع تمثل “إشكالية”.

وأضاف “هذا اليوم لا يمكن أن يصبح تاريخيا، ولا يجب أن نتوقع أي حلول للقضايا العالقة”، لافتا إلى أن الوضع بين موسكو وواشنطن “صعب للغاية”. غير أنه في المقابل شدّد على أن لقاء الرئيسين واتفاقهما على طرح الأسئلة والقضايا بين البلدين “يعد إنجازا فعليا، ويمثل نتيجة إيجابية للقمة”.

ووعد بايدن بأن يحدد لبوتين ما هي “الخطوط الحمراء” بالنسبة إليه، إلا أنه أكد على وجود مصالح مشتركة للجانبين وفي مقدمتها السلم الدولي.

وتقع اتهامات التضليل عبر الإنترنت وهجمات المعلوماتية لغايات التدخل في الانتخابات في صلب الخلافات وتقف وراء العديد من العقوبات الأميركية ضد موسكو لاسيما بعد انتخاب ترامب في 2016.

وتتهم روسيا التي لطالما نفت ضلوعها في ذلك، واشنطن بالتدخل في شؤونها من خلال دعم المعارضة أو تمويل المنظمات ووسائل الإعلام التي تنتقد الكرملين.

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وتعتبر موسكو نفسها أيضا ضحية لهجمات إلكترونية أميركية وتؤكد أنها تريد “اتفاقا عالميا” للحد من استخدام سلاح المعلوماتية. وهو اقتراح تطرّق إليه الكرملين في سبتمبر 2020.

ووعد بايدن بأنه لن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. وهو ملف يغذي عدم ثقة الروس في الأميركيين، حيث يرى الكرملين في ذلك دليلا على تدخل وهيمنة.

وتكثفت الانتقادات مع تسميم أبرز معارض للكرملين أليكسي نافالني في أغسطس. ومنذ نجاته، سُجن المعارض ويتعرض المقربون منه ومنظماته لهجمات قضائية.

وعلى الصعيد العسكري، فإن الخلافات كثيرة. وفي أوكرانيا أو سوريا أو القطب الشمالي، يتبادل البلدان الاتهامات بالتوسع العسكري.

ويثير إنهاء سلسلة اتفاقيات مخاوف من تسريع سباق التسلح. ومنذ العام 2018 يشيد بوتين بنموذج صواريخه “الأسرع من الصوت” والقادرة حتى على إحباط الدفاعات الحالية المضادة للطيران. وبالتالي فإن التوازن الاستراتيجي في صلب المحادثات.

ومن الجانب الأميركي، هناك تشديد أيضا على نشر حوالي مئة ألف جندي روسي في الآونة الأخيرة على حدود أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اجتياح لهذا البلد الذي جردته روسيا من شبه جزيرة القرم عام 2014.

وتؤكد موسكو من جهتها أن المناورات والانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي ( الناتو) في أوروبا الشرقية يشكلان أكبر تهديد إقليمي.

وأخيرا، يأمل العديد من السجناء في أن يتمكن بوتين وبايدن من التوصل إلى اتفاق حول مصيرهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ودعا بول ويلان المسجون في روسيا بتهمة التجسس في مطلع يونيو بايدن إلى مبادلته. ووجهت والدة مهرب السلاح فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة، من جهتها نداء إلى رئيسي البلدين.

وطالبت عائلة كونستانتين ياروشنكو الطيار الروسي المسجون في الولايات المتحدة بتهمة تهريب الكوكايين، أيضا بالإفراج عنه.

صحيفة العرب