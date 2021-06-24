التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد العالمي

الباحثة شذى خليل *

يشهد كوكبنا حاليا تأثيرات حقيقية بسبب التغير المناخي، ويتبادر الى الذهن عواقب بيئية فقط، مثل ارتفاع مستويات البحار، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الأنهار الجليدية. وفي أماكن أخرى من العالم، كما في جنوب فلوريدا، أو جبال سويسرا، تؤثر هذه التحولات بالفعل على الحياة اليومية للناس.

لكن خبراء يقولون إن هذه الآثار هي مجرد قمة جبل جليدي. فالتغير المناخي يؤثر على كل شيء حولنا، أهمها الاقتصاد العالمي الذي يشمل قطاع البنوك، إلى المؤسسات الصحية والحياة الاجتماعية بالكامل ،

تجري العديد من البحوث والدراسات على تقييم تأثير تغير المناخ ، عملية معقدة للغاية مع عدم اليقين بشأن درجة الاحترار العالمي في المستقبل والتأثير اللاحق على النشاط العالمي.

من الواضح أن هناك بعض الفوائد بالإضافة إلى التكاليف مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. هناك أيضًا مجهول حول كيفية استجابة التقدم التكنولوجي وربما تغيير مسار الاحتباس الحراري.

ويتضمن أي تقييم أيضًا اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى ، تتجاوز بكثير تلك المستخدمة عادةً من قبل المشاركين في السوق المالية.

ومع هذا ، فإن زيادة الوعي بالقضية يعني أن هناك طلبًا متزايدًا على وجهة نظر المساهمين الذين إما قلقون بشأن كيفية تأثير الشركات التي يمتلكونها على البيئة ، أو القلق بشأن تأثير تغير المناخ على سلسلة القيمة لتلك الشركات ، أو مزيجًا لكليهما.

يبحث الاقتصاديون كيفية تغير المناخ وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وسيتم إعاقة النمو العالمي ويمكن تحقيق انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن التأثير سيكون ضارا بشكل غير متناسب بالاقتصادات النامية ، وفقط من خلال التعاون الجماعي والجهود المبذولة لسن سياسات صارمة لانبعاثات الكربون يمكن أن يكون لها تداعيات مالية طويلة الأجل.

سيؤثر الاحترار العالمي بشكل أساس على النمو الاقتصادي من خلال:

* التأثير على النمو والتضخم

ووجود فائزين وخاسرين، فإن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر سلباً على النشاط العالمي بشكل عام ومن المحتمل أن يكون التأثير الكلي الإجمالي لتغير المناخ على النمو الاقتصادي سلبا على المدى الطويل

يؤدي الاحترار العالمي في المقام الأول إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية، وفقدان الإنتاجية ، والهجرة الجماعية والتهديدات الأمنية. التوازن بين الفائزين والخاسرين يتحول إلى سلبية بشكل متزايد مع ارتفاع درجات الحرارة.

من المتوقع أن يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة

مع فقدان الممتلكات والبنية التحتية. أمثال إعصار ساندي ، الذي اجتاح معظم أنحاء نيويورك عام 2012 ، أمثلة رئيسة على الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تسببها مثل هذه الأحداث المناخية المتطرفة. ارتفاع منسوب البحر من المحتمل أيضًا أن تضر المستويات بالإنتاج الاقتصادي حيث تتعطل الشركات وحتى على المستوى الفردي هناك اضرار في المنازل.

يواجه الاقتصاد تحديا كبيرا. سيجد الكثيرون اتخاذ تدابير لمنع الضرر في المستقبل ، أو هناك فرصة لنقل الأعمال إلى أرض أكثر أمانًا، في أحسن الأحوال ، قد ينطوي ذلك على فترة قصيرة من الاضطراب مع انتقال الشركات ؛ في أسوأ الأحوال، خسارة دائمة لرأس المال والإنتاج. مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، فإن الضرر قادم .

في الأمن الغذائي ، وتعزيز انتشار الأمراض المعدية وإضعاف أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق. مثل هذه العوامل من المرجح أن تسبب المزيد من العجز والاضطراب الاجتماعي ونتيجة لذلك سيقلل من الفعالية (الإنتاجية) وكمية العمالة المتاحة لسد الطلب على المواد .

من المرجح أن يؤدي الاحترار العالمي إلى تقليص العرض بأي سعر معين وينتج عنه تحول في العرض إلى الخلف

* التأثيرات الإقليمية

سيكون عبء تغير المناخ أكثر من يشعر به العالم النامي ولن يتم توزيع تأثيرات تغير المناخ بشكل موحد في جميع أنحاء العالم ومن المحتمل أن يحدث ذلك

أكثر عرضة لتجربة الآثار السلبية للاحتباس الحراري بشكل غير متناسب. ليس فقط الكثير من البلدان النامية لديها مناخات أكثر دفئا بطبيعة الحال من تلك الموجودة في العالم المتقدم، كما أنها تعتمد أكثر على القطاعات الحساسة للمناخ مثل الزراعة والغابات والسياحة. مع ارتفاع درجات الحرارة أكثر ، ستواجه مناطق مثل إفريقيا انخفاضًا في غلة المحاصيل وستكافح من أجل إنتاج غذاء كافٍ للمحليين

الاستهلاك ، بينما من المرجح أن تنخفض صادراتها الرئيسة من حيث الحجم. سيكون هذا التأثير أسوأ بالنسبة لهذه

المناطق إذا كانت البلدان المتقدمة قادرة على تعويض الانخفاض في الإنتاج الزراعي بمصادر جديدة، على الأرجح من اقتصاداتها المحلية حيث تصبح أراضيها أكثر ملاءمة لزراعة المحاصيل.

قد تكون البلدان النامية أيضًا أقل احتمالية لإنشاء محاصيل مقاومة للجفاف نظرًا لنقص تمويل البحوث.

خلاصة القول يكون لتغير المناخ تأثير على الاقتصاد العالمي من خلال الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية إنتاجية مفقودة و الهجرة الجماعية والتهديدات الأمنية.

ناهيك عن تحديد الكمية هذه التأثيرات ، مع ذلك ، عملية صعبة بشكل خاص عرضة لخطأ كبير. رغم هذا.. ماذا نحن نعلم اليوم ، اننا قادرون على تقديم استنتاجات حول كيفية تأثير الاحتباس الحراري على مختلف العوامل الاقتصادية.

يمكن أن يؤدي الطقس الأكثر قسوة إلى إضعاف النمو الاقتصادي من خلال الإضرار بمخزون رأس المال وإمدادات العمالة ، وإنتاجية العمل سوف تضعف مع تكيف الاقتصاد العالمي مع درجات الحرارة المرتفعة.

سوف يرتفع التضخم من خلال التكلفة المتزايدة للغذاء والطاقة والتأمين. نحن نشهد بالفعل تقليصًا للغطاء المتاح في مناطق مثل فلوريدا والعديد من دول ساحل الخليج على سبيل المثال.

ارتفعت تكلفة التأمين ضد الفيضانات بشكل كبير في المملكة المتحدة. يؤدي ارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة التضخم وسيردع الشركات والأسر عن التمركز في المناطق المعرضة للخطر.

قد تذهب شركات التأمين إلى حد رفض توفير غطاء التأمين ، مما يثير تحديًا للحكومات التي قد تضطر إما إلى الاكتتاب و / أو التخفيف من مخاطر الضرر.

من هذا المنظور، يتم بالفعل دمج تكاليف تغير المناخ في قرارات الأعمال وبهذه الطريقة تؤثر بالفعل على النشاط العالمي.

عاجلاً وليس آجلاً لتجنب التكاليف المستقبلية المحتملة. سوف تتطلب سياسات التخفيف الناجحة اتخاذ إجراءات من جميع الأطراف. تتحرك صناعة التأمين بالفعل لدمج بعض هذه التكاليف، ولكن بدون استجابة سياسية صحيحة ومنسقة على نطاق أوسع ، من غير المرجح أن يكون الاقتصاد العالمي في واحدة من أكبرها، تحديد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد نتيجة لتغير المناخ. يتم تعريف الضرر الاقتصادي للمناخ على أنه الخسارة الجزئية في الناتج الاقتصادي السنوي عند مستوى معين من الاحترار مقارنة بالإنتاج في نفس المستوى، ومع توقع جميع الوظائف لخسارة أكبر في الناتج الاقتصادي السنوي مثل مستوى الاحترار يرتفع. ومع ذلك ، من بين وظائف الأضرار المناخية المقدرة ، هناك عدم توافق في الآراء حول كيفية القيام بذلك

وتبقى هناك بعض المقترحات ومن الضروري العمل بجدية اكبر قبل فوات الاوات والتعامل مع المشكلة بلغة حقيقية ، تسريع وتيرة حماية العالم الطبيعي – الغابات والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. وكثيرون يريدون مزيدا من العمل على هذا الأمر، ويسرنا سماع وجهات نظركم. وستؤدي الحلول الطبيعية دورا رئيسا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وبناء القدرة البيئية على الصمود في مواجهة العواصف والفيضانات وموجات الجفاف. وعديد من المشاريع التي نقوم بها تحقق ذلك بالفعل، ويشمل ذلك الاستثمار في المشاريع ذات الصلة بالأراضي الرطبة في المناطق الساحلية والحضرية والغابات والشعاب المرجانية وأشجار المنجروف – ونحن على استعداد للقيام بالكثير وتقديم ما هو أكثر. وطرح آخرون ضرورة بذل مزيد من الجهود في مجال الطاقة المتجددة والعمل على تسريع وتيرة جهود الدول الرامية إلى إزالة الكربون من اقتصاداتها

المصادر :

https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/us/pdfs/the-impact-of-climate-change.pdf

https://www.schroders.com/en/us/private-investor/insights/economic-views/climate-change-and-the-global-economy-growth-and-inflation

وحدة الدراسات الاقتصادية

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