لا أنباء عن قتلى أو إصابات.. هجوم على قوات أميركية شرق سوريا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إن هجوما ناريا غير مباشر استهدف قوات أميركية في شرق سوريا، وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت وسائل إعلام مقربة من فصائل مسلحة عراقية قد قالت إن هجوما بقذائف الهاون استهدف القاعدة الأميركية في حقل الكونيكو بريف دير الزور الشرقي، وإن 4 قذائف سقطت بصورة مباشرة على موقع القاعدة.

من جانب آخر، نقل التلفزيون السوري عن مصادر محلية سماعها دويّ انفجار في جهة معمل الكونيكو للغاز الذي تتخذه قوات التحالف قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول دفاعي أميركي إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في شرق سوريا، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

ويمثل هذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات على أميركيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة.

واستُهدف دبلوماسيون وجنود أميركيون في العراق وسوريا بـ3 هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يوم الأربعاء وحده، بما في ذلك 14 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أميركية، مما أدى إلى إصابة عسكريين أميركيين اثنين.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها على الفور عن تلك الهجمات، يعتقد محللون أنها كانت جزءا من حملة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وتوعدت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران بالرد بعد أن قتلت هجمات أميركية على الحدود العراقية السورية 4 من أعضائها الشهر الماضي.

ونفت إيران دعمها للهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، ودانت الهجمات الجوية الأميركية على الجماعات التي تدعمها في سوريا والعراق.

المصدر : الجزيرة + وكالات