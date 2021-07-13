ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا في ذي قار العراقية

رتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى للعلاج من فيروس كورونا بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى ما لا يقل عن 50 قتيلا وإصابة العشرات.

وقالت مديرية صحة ذي قار العراقية إن من بين قتلى حريق مستشفى العزل اثنان من الكادر الطبي إضافة إلى فرد أمن، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ لا يزال كثير من المرضى مفقودين.

وأوضح الدكتور حيدر الزاملي الناطق الاعلامي لدائرة صحة ذي قار أن “20 مريضا تم إنقاذهم خلال عمليات الإخلاء التي جرت والتي شارك فيها عدد كبير من فرق الدفاع المدني”.

وقال أحد العاملين في مجال الصحة قبل أن يدخل المبنى المشتعل إن النيران تحاصر الكثير من المرضى داخل جناح مرضى كورونا وإن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إليهم.

وأعلنت المديرية حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة. وقال مراسل سكاي نيوز عربية نقلا عن مصادر رسمية إن الحريق ناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وقال شرطي في الموقع إن تقارير الشرطة الأولية تشير إلى أن انفجار خزان أكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.

من جهته عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات الحريق.

وأعلن الكاظمي عن إقالة مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني وإخضاعهم للتحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، مقتل أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن حريقاً اندلع مساء الاثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بإخلاء المرضى.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب أن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الأسود.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز