العراق: 21 تحالفا يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

أفادت مفوضية الانتخابات في العراق، السبت، بأن 21 تحالفا إضافة إلى أحزاب ومستقلين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية (رسمية) جمانة الغلاي، في بيان، إن “21 تحالفا سيشارك في الانتخابات، فيما بلغ عدد الأحزاب المشاركة 167 منها 58 ضمن التحالفات”.

وأضافت الغلاي، أن عدد المرشحين في الانتخابات يبلغ 3249 بينهم 951 امرأة.

وبينت أن 789 مرشحاً يخوضون سباق الانتخابات كمستقلين، و959 مرشحاً ضمن التحالفات، و1501 مرشحا ضمن قوائم الأحزاب.

ويعد تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري أهم التحالفات الشيعية إلى جانب ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.

إضافة إلى تحالف “قوى الدولة الوطنية” برئاسة عمار الحكيم، و”النصر” بزعامة حيدر العبادي، في ظل غياب أحد أبرز القوى الشيعية وهو “التيار الصدري” بعد إعلان زعيمه مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات.

وإلى جانب التيار الصدري أعلن “المنبر العراقي” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وجبهة “الحوار الوطني” بزعامة السياسي السُني البارز صالح المطلك مقاطعتهما أيضا الانتخابات.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) مشاركة 3 آلاف و243 مرشحا يمثلون 44 تحالفًا و267 حزبًا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في مايو/ أيار 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.-(الاناضول)