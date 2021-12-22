هل تصمد العولمة أمام أزمة سلاسل التوريد؟

تتعمق اضطرابات سلاسل التوريد بفعل جائحة كورونا، فالتضخم لا يزال يضرب العالم مع تضاعف تكاليف الشحن، فيما لا تبشر متحورات كورونا بنهاية قريبة للمشهد، وهو ما يدفع دولاً إلى البحث عن بدائل محلية للمنتجات المستوردة، لا سيما الأساسية منها. فهل يتحقق حلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوضع حد للعولمة؟ وما هي أزمة سلاسل التوريد؟ وهل تتمكن العولمة من تجاوزها والمضي إلى الأمام؟ وما هي انعكاسات ذلك على الدول الأقل قدرة على توفير احتياجاتها الأساسية، من غذاء ودواء ووقود؟

الأستاذ إبراهيم الطاهر، الصحفي والباحث الاقتصادي، يجيب آمال العريسي على تساؤلاتها في “بعد أمس” من الجزيرة بودكاست، استمعوا إلى الحكاية.

المصدر : الجزيرة