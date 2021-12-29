الغاز الأوروبي يواصل انخفاضه لأقصى حد منذ أكثر من عام

ذكرت وكالة “بلومبرغ” للانباء، اليوم (الثلاثاء)، أن الغاز الطبيعي الأوروبي واصل انخفاضه إلى أقصى حد له منذ أكثر من عام، في الوقت الذي يبدو فيه أن الشحنات القادمة من الولايات المتحدة سوف تعمل على تخفيف أزمة الطاقة في المنطقة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

وانخفض الغاز الهولندي المعياري لأقرب أجل استحقاق لليوم الخامس، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 3. 8% في أمستردام.

وهناك المزيد من السفن المحملة بالغاز الطبيعي المسال والتي تتجه حاليا إلى أوروبا، مما يزيد من التوقعات بأن تساعد الإمدادات الجديدة في إعادة توازن السوق المحدودة، بحسب “بلومبرغ”.

وقد تراجعت الأسعار بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض حاد بتدفق الغاز من روسيا.

ويركز التجار على ما إذا كانت روسيا مستعدة لحجز سعة خط أنابيب الغاز لشحن المزيد منه إلى أوروبا الشهر المقبل.

الشرق الاوسط