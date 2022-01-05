الأسهم الأوروبية تستقر بعد ارتفاع قياسي

فقدت الأسهم الأوروبية قوة دفعها، اليوم (الأربعاء)، بعد أن بدأت العام الجديد بارتفاعات قياسية؛ إذ أثار صعود عائدات السندات الأميركية والمخاوف التنظيمية في الصين قلق المستثمرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.03 في المئة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش مع صعود أسهم قطاعات السيارات والكيماويات والنفط والغاز في التعاملات المبكرة، حسب وكالة أنباء “رويترز”.

وكانت توقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة الأمريكية قد دفعت عائدات أذون الخزانة للارتفاع أمس الثلاثاء مما دفع المستثمرين لبيع أسهم شركات التكنولوجيا والإقبال على أسهم البنوك.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية قليلا بنسبة 0.1 في المئة بعد تراجعها أمس.

وزاد سهم بي.إم.دبليو 0.3 في المئة بعد أن حققت مبيعات قياسية في 2021.

الشرق الاوسط