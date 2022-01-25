قلق روسي حيال وضع 8500 جندي أميركي في حالة تأهب

عبر الكرملين، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا وقرار واشنطن وضع 8500 جندي في حالة تأهب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين، إن «الولايات المتحدة تقوم بتصعيد التوتر». وأضاف: «نراقب تلك الإجراءات الأميركية بقلق بالغ».

وأعلن البنتاغون، الاثنين، إن قوة عديدها 8500 عسكري أميركي وضعت في «حالة تأهب قصوى» تحسباً لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي رداً على الأزمة الأوكرانية.

حشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية مثيرة المخاوف من أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيتحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنهاية الأسبوع.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن مسؤولين روساً وأوكرانيين سيجتمعون بنظرائهم الفرنسيين والألمان غداً (الأربعاء) في باريس، سعياً للخروج من المأزق.

الشرق الاوسط