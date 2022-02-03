العراق: حزب بارزاني يدعو «الإطار التنسيقي» الشيعي للتصويت لزيباري

دعا الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني، أمس الأربعاء، القوى السياسية الشيعية المنضوية في “الإطار التنسيقي” إلى التصويت لمرشح الحزب، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، كخطوة إيجابية تأتي ردّاً على مبادرة بارزاني لحلحلة الأزمة السياسية المعقدّة.

وأفاد مسعود حيدر، مستشار الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، بأن الحزب يتوقع من “الإطار التنسيقي” التصويت لصالح زيباري رئيسا للجمهورية، كرد على مبادرة بارزاني الخاصة باحتواء الأزمة السياسية في البلاد.

وبيّن في “تغريدة” على “تويتر”، “نتوقع من الإطار التنسيقي كرد على مبادرة الرئيس بارزاني والمواقف الايجابية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومساعي المكون السني بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، أن يكون لهم موقف إيجابي ويتقدموا خطوة إلى الأمام ويصوتوا لهوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.

القدس العربي