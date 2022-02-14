المستشار الألماني يصل كييف لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى كييف للتباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي حول التهديد باجتياح روسيا للبلاد، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيعقد شولتس وزيلنسكي في ختام قمّتهما مؤتمراً صحافياً بعد ظهر (الثلاثاء)، يتوجه بعده المستشار إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وطالب المستشار الألماني (الاثنين) روسيا بـ«إشارات فورية لخفض التوتر» قبل توجهه إلى كييف. وكتب شولتس في تغريدة: «ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر» وحذر بأن «عدواناً عسكرياً جديداً سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا»، واصفاً الوضع بأنه «لا يزال خطيراً جداً جداً».

وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيراً حيال روسيا، لهجتها (الأحد). وقال الرئيس الألماني فرانك – فالتر شتاينماير: «نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا هي من تتحمل المسؤولية».

من جهتها، طالبت السلطات الأوكرانية رسمياً بأن تبرر روسيا نشر عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا وهو ما رفضت حتى الآن القيام به.

يأتي ذلك في وقت تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا «في أي وقت» فيما بدأ الغربيون يخلون سفاراتهم هناك.

الشرق الاوسط