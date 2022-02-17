الغزو الروسي لأوكرانيا: الاحتمالات والسيناريوهات (2-2)

سوف يشكل تنسيق الهجمات المحمولة جواً والبرمائية تحديًا إضافياً أمام القوات الروسية. بينما يمكن إسقاط القوات المحمولة جواً على طول نهر دنيبر للاستيلاء على الجسور الحاسمة، إلى متى ستكون هذه القوات قادرة على الصمود بينما تحاول القوات المدرعة الوصول إليها والالتقاء بها عبر الطرق الشتوية؟

وينطبق الأمر نفسه على القوات البرمائية التي تحاول الالتفاف على الدفاعات الأوكرانية بالقرب من ماريوبول أو الاستيلاء على أوديسا.

وتوفر هيدروغرافيا البحر الأسود والطبوغرافيا الساحلية القليل من مواقع الإنزال الجيدة للقوات البرمائية، وبمجرد هبوطها، سيكون من الصعب على هذه القوات الاحتفاظ بهذه المواقع.

ومن دون التنسيق المناسب والتقدم السريع للقوات المدرعة، يمكن أن يصبح أي إنزال جوي أو برمائي، كجزء من الغزو، “جسراً أو شاطئاً بعيداً جدًا” بالنسبة للقوات الروسية.

كما أن للجيش الروسي خبرة محدودة في تنسيق عمل عدد كبير من الطائرات التي ستدعم الهجوم البري. ولا تمكن مقارنة العمليات الجوية الروسية في سورية والشيشان بعدد الطلعات الجوية التي يمكن أن تكون مطلوبة في أوكرانيا عبر جبهة ربما يبلغ عرضها مئات عدة من الأميال.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تواجه فيها القوات البرية الروسية خصمًا آلياً حديثًا، وستواجه قواتها الجوية خصمًا يمتلك قوة جوية حديثة ونظام دفاع جوي متطورا.

وبالتالي، من المرجح أن تواجه القوات الروسية تحديات ملحوظة في القيادة والسيطرة والاتصالات والتنسيق.

اللوجستيات: من المرجح أن يكون الهجوم الأولي مدعومًا جيداً بالمدفعية والدعم الجوي، ما يؤدي إلى العديد من الاختراقات في الدفاعات الأوكرانية.

ومع ذلك، بمجرد أن تستهلك الوحدات القتالية مخزونها الأولي من الذخيرة والوقود والطعام، سيبدأ الاختبار الحقيقي للقوة العسكرية الروسية -بما في ذلك قدرة روسيا على الحفاظ على تقدم قوة آلية ضخمة على مدى مئات الأميال من الأراضي.

وتقع معابر كييف ونهر دنيبر على بعد 150 إلى 200 ميل على الأقل من الحدود الروسية، وسوف يحتاج الجيش الروسي إلى أيام عدة على الأقل من القتال للوصول إليهما.

وقبل ذلك، سيتعين على الروس بلا شك إعادة الإمداد والتزود بالوقود واستبدال الخسائر القتالية للرجال والمواد مرة واحدة على الأقل، الأمر الذي سيتطلب توقفاً عملياتياً قصيراً.

في مقالته المعنونة “إطعام الدب”، يجادل أليكس فيرشينين بأن هناك تحديات لوجستية خطيرة تقف أمام غزو روسي من المفترض أن يتدحرج على طول دول البلطيق في 96 ساعة بحيث يضع الغرب أمام الأمر الواقع.

لقد صنعت روسيا آلة حرب ممتازة للقتال بالقرب من حدودها والضرب عميقاً بالنيران بعيدة المدى.

ومع ذلك، قد تواجه روسيا مشكلة في هجوم بري مستدام بعيدًا عن خطوط السكك الحديدية الروسية من دون توقف لوجستي كبير أو تعبئة ضخمة للاحتياطيات.

ولأن العمق العملياتي في أوكرانيا أكبر بكثير من دول البلطيق، فإن غزواً روسياً لأوكرانيا يمكن أن يكون شأناً أطول أمداً بكثير مما يتوقع البعض بسبب الوقت والمسافة اللازمين لجلب الإمدادات.

وإذا لم يتم الانتهاء من الغزو بسرعة بسبب مزيج من الطقس، واللوجستيات، والمقاومة الأوكرانية، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الروح المعنوية الروسية؟

المعنويات: هناك مستويان من المعنويات على كل من الجانبين، واللذان تجب مراعاتهما: الروح المعنوية للجنود الأفراد؛ والروح المعنوية لكل دولة وشعبها. على المستوى الفردي، هل ستكون للجندي الأوكراني الذي يعتقد بأنه يقاتل من أجل وطنه ميزة على الجندي الروسي الذي قد تختلف دوافعه للقتال؟

وبالنسبة للأمة الأوكرانية ككل، ما مدى قوة إحساس الناس بهويتهم الوطنية الفريدة للمقاومة وخوض ما يمكن أن يكون صراعًا طويلاً ومدمراً ودموياً؟ لا يمكن معرفة الإجابات إلى أن تبدأ الحرب.

ومع ذلك، في حالة اندلاع الحرب، سيكون الوقت أحد العوامل التي تؤثر على الروح المعنوية. كلما طالت مقاومة الجيش الأوكراني للروس، زادت ثقته بنفسه وكذلك معرفته المؤسسية بكيفية محاربة هذا العدو.

وإضافة إلى ذلك، كلما طال استمرار الحرب، زاد مستوى الدعم الدولي وزادت فرصة زيادة عمليات نقل الأسلحة للمساعدة على قلب وجهة المد في ساحة المعركة.

وبالنسبة لروسيا، كلما طال أمد الحرب وزادت الخسائر، زادت فرصة تقويض الروح المعنوية الروسية من مستوى الجندي الأساسي إلى المجتمع الروسي الأوسع.

ويتكون ما يقرب من ثلث القوات البرية الروسية من المجندين لمدة عام واحد. ويخدم هؤلاء المجندون جنبًا إلى جنب مع الجنود المحترفين، أو kontraktniki، في ظل نظام من الإساءات والإخضاع وسوء المعاملة التي يمارسها الضباط الكبار ضد المجندين، والمعروف باسم dedovshchina.

وهذا النظام سيئ السمعة بسبب انتهاكاته التي تصل إلى حد القتل، والتي يمكن أن تضعف تماسك الوحدة العسكرية.

وإضافة إلى ذلك، ستحتاج الخسائر الفادحة إلى إجراء عمليات استبدال سريعة، وسيكون جنود الاحتياط الذين يتم إحضارهم لتعزيز وحدات الخطوط الأمامية قد تلقوا تدريبات قليلة في فترة قصيرة.

ومع انخفاض عدد الجنود المحترفين بسبب الإصابات، وزيادة جنود الاحتياط والمجندين على خط المواجهة، سترتفع فرصة ضعف تماسك الوحدات على مستوى الجندي.

وإذا تصاعدت الخسائر، وحتى الهزائم، فقد تنعكس مشاكل التماسك على الجبهة في شكل اضطرابات جماهيرية في الوطن.

وفي اجتماع المكتب السياسي في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 1985، على سبيل المثال، قرأ الزعيم السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، رسائل من مواطنين سوفيات يعربون فيها عن استيائهم المتزايد من الحرب في أفغانستان -بما في ذلك “حزن الأمهات على أبنائهن الموتى والمقعدين” و”الأوصاف التي تدمي القلب” للجنازات. وعلى مدار الحرب، قُتل ما يقرب من 15.000 جندي سوفياتي، وأصيب 35.000 آخرون.

من المؤكد أن العائلات الروسية ستستاء من استخدام جنودها كوقود للمدافع، وسيؤدي التواجد الكثيف لكاميرات الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو في عالم اليوم إلى توسيع مواطن شكوى الجنود إلى ما وراء وحداتهم.

ولذلك، فإن السؤال المطروح على الكرملين سيكون: كلما طال أمد الحرب واستجاب المجتمع للخسائر والضغط الاقتصادي، كم ستكون قيمة أهدافه الأولية قياساً بهذه التداعيات؟

الغد