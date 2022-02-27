الجيش الروسي: قواتنا تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الأحد أنه يحاصر «بالكامل» مدينتيْ خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا، في اليوم الرابع من غزوه هذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله إن «خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أحكمت القوات المسلّحة الروسية حصارها لمدينتيْ خيرسون (290 ألف نسمة) وبيرديانسك (110 آلاف نسمة)».

وفي وقت سابق، قال مسؤول أوكراني إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف الحاكم المحلي أوله سينغوبوف: «مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش لتبني مشروع قرار يُطالب بـ«دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة» غداً (الاثنين) تُخصّص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.

ونادرا ما يتمّ اللجوء إلى هذه الآليّة التي نصّت عليها نُظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

والهدف من هذه «الدورة الاستثنائية للجمعية العامة» هو «جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا» حيال النزاع وحيال «انتهاك ميثاق الأمم المتحدة» وبالطبع إدانة الحرب كما قال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته.

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن «الدورة الاستثنائية» للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

بعد فشل صدور قرار عن مجلس الأمن الجمعة، بسبب استخدام روسيا حق النقض ضده بصفتها عضوا دائما في المجلس، يُتوقّع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص مماثل لمناسبة انعقاد «دورتها الخاصة».

وتوقع دبلوماسيون في حديثهم لوكالة الصحافة الفرنسية أن يحصل النص على أغلبية تزيد عن مئة من أعضاء الأمم المتحدة.

الشرق الاوسط