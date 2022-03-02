لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، اليوم (الأربعاء)، إن أسلحة نووية ستستخدم ودمارا واسعا سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال لافروف إن روسيا، التي شنت ما وصفته بأنه “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه “خطرا حقيقيا” إذا حصلت كييف على أسلحة نووية، وأكد أن موسكو لن تسمح لكييف بامتلاك أسلحة نووية.

وشنت روسيا هجوما شاملا على أوكرانيا الأسبوع الماضي فيما وصفته بعملية خاصة لنزع سلاحها وهو تبرير رفضته كييف والغرب.

الشرق الاوسط