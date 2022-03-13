العراق يستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران

قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت إن العراق سيستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران يوم الأربعاء. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين هذا النبأ خلال تصريحات في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية تلك التصريحات. وستكون هذه المحادثات رابع جولة تستضيفها بغداد لمسؤولين من البلدين وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب للتعليق.

ويأمل دبلوماسيون أن يكون فتح قنوات مباشرة بين إيران والسعودية مؤشرا على تخفيف التوتر في أنحاء الشرق الأوسط بعد أعوام من الأعمال العدائية التي وضعت المنطقة على شفا الحرب.

وواجهت محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي احتمال الانهيار، أمس الجمعة، بعد طلب روسي في اللحظات الأخيرة اضطر القوى العالمية لوقف المفاوضات لوقت غير محدد على الرغم من وجود نص مكتمل إلى حد كبير.

ووصل المفاوضون إلى المرحلة النهائية من المناقشات المستمرة منذ 11 شهرا لاستئناف العمل بالاتفاق المبرم عام 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي طالما اعتبره الغرب غطاءا لتطوير قنابل ذرية.

(رويترز)