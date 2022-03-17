طهران لم تقدم أي دليل لبغداد يثبت وجود مراكز إسرائيلية في كردستان العراق

بغداد- كشفت مصادر قريبة من الحكومة العراقية الأربعاء أن إيران لم تقدم أي دليل يثبت وجود مراكز إسرائيلية في إقليم كردستان.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن تلك المصادر قولها إن “الحكومة الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تقدم أي دليل يثبت ادعاءها بوجود مقرات إسرائيلية تم قصفها في مدينة أربيل، رغم تقديم الحكومة العراقية طلبا رسميا بذلك لطهران منذ ثلاثة أيام”.

ريبر أحمد: وجهنا دعوة للأمم المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق بحضور الإخوة في الجمهورية الإسلامية

وأفاد الحرس الثوري الإيراني الأحد باستهداف “مركز إسرائيلي” في شمال العراق، بعد ساعات على إعلان سلطات إقليم كردستان عن سقوط صواريخ باليستية، أطلقت “من خارج الحدود” في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.

وقال الحرس الثوري إن مركزا “للتآمر والشر الصهيوني” تم استهدافه من قبله بصواريخ “قوية ونقطوية (دقيقة)”، واضعا ذلك في سياق رد على “الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني”، في إشارة إلى مقتل ضباط له في سوريا مؤخرا بضربات جوية إسرائيلية.

وتحيط شكوك كثيرة بالمزاعم الإيرانية حول وجود مقرات إسرائيلية في إقليم كردستان، الذي أكدت حكومته أن المواقع التي تم استهدافها مدنية. وفيما بدا محاولة لزيادة إحراج الجانب الإيراني أعلن وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد الثلاثاء أنه “لا مانع” من مشاركة مسؤولين إيرانيين في التحقيقات التي تجرى بشأن القصف الصاروخي.

وأضاف ريبر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في أربيل مع وفد لجنة التحقيقات في البرلمان الاتحادي “سنزود البرلمان الاتحادي بالمعلومات والتقارير المطلوبة واللازمة بشأن الأماكن المستهدفة وكلها مدنية”.

وأضاف أحمد “وجهنا دعوة للأمم المتحدة وكل الأطراف للاطلاع والتحقيق بحضور الإخوة في الجمهورية الإسلامية (الإيرانية)، ولا مانع لدينا من ذلك”.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية للجنة تقصي الحقائق في البرلمان العراقي برئاسة النائب الأول للرئيس حاكم الزاملي إلى الأماكن التي تعرضت للقصف الإيراني في أربيل، بعد مطالبات عراقية بضرورة التحقيق في المزاعم الإيرانية.

العرب