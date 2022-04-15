العراق يطلب دعماً أمريكياً لتجاوز تأثيرات الأزمة الأوكرانية على أمنه الغذائي

دعت وزارة التجارة، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة لدعم العراق في تحقيق أمنه الغذائي وتجهيز مادة الحنطة وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وفيما ناقشت مع وفد من السفارة الأمريكية «عقبات» عملها في العراق، أكدت أنها بدأت بخطوات فعلية لإعادة تأهيل البنى التحتية للسايلوات ووضع ستراتيجية للأمن الغذائي بعد حرب أوكرانيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان، إن «دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بحثت مع وفد السفارة الأمريكية المكون من ستيفن سيمون وهيذر كوبل استعدادات الولايات المتحدة لدعم العراق في تحقيق أمنه الغذائي في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بينهما لتجهيز وتوريد مادتي الحنطة والرز والتي تشكل العمود الأساسي للمائدة العراقية».

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة عادل المسعودي قوله خلال لقائه الوفد السفارة الأمريكية إنه «جرى خلال اللقاء التباحث في تقديم الدعم المالي عبر «ليكزم بنك» لغرض تجهيز الحنطة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على السوق العالمية وأسعار المواد الغذائية، فضلاً عن التباحث في موضوع الوثيقة القياسية لمادة الحنطة والعقبات والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية والعمل على تذليلها وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين العراق وأمريكا».

وأشار المسعودي في معرض حديثه خلال اللقاء أن «وزارة التجارة بدأت بخطوات عملية لإعادة تأهيل البنى التحتية للسايلوات لغرض تأمين المواد الغذائية ووضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد القمح من مختلف المناشئ العالمية الرصينة مع شرط مطابقتها للمواصفة العراقية».

القدس العربي