الحرب في أوكرانيا: لماذا تساير إسرائيل روسيا إلى هذا الحد؟

لا ينسجم صوت إسرائيل مع باقي الأصوات “الغربية” حول الأزمة الأوكرانية، حيث يرفض قادتها مواجهة فلاديمير بوتين الذي تربطهم معه مصالح استراتيجية واقتصادية، حتى لو كلفهم ذلك إغضاب الحليف الأميركي.