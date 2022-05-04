متفوقة على أميركا.. قطر تستعيد الصدارة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم

استعادت قطر الصدارة من الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع انخفاض الطلب على وقود التدفئة بنهاية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء أمس الاثنين.

ووفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها الوكالة الأميركية، فإن صادرات قطر في الشهر الماضي من الوقود الفائق البرودة تجاوزت 7 ملايين ونصف المليون طن متري، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة.

وأدّت أعمال الصيانة التي أجرتها شركة قطر للطاقة قبل شهر إلى خفض صادراتها.

وخلال أشهر الشتاء أدى انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن رغبة أوروبا في خفض الاعتماد على الطاقة الروسية، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الوقود.

وبمجرد انتهاء فصل الشتاء استخدمت بعض محطات التصدير الأميركية فترة ضعف الطلب وانخفاض الأسعار لإجراء أعمال الصيانة، وذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج الأميركي.

المصدر : الألمانية