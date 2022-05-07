أوكرانيا «حاضرة» في استعدادات «حميميم» لاحتفالات روسيا بـ«عيد النصر»

نشرت وزارة الدفاع الروسية أمس، مقاطع فيديو أظهرت عرضاً عسكريا تدريبيا تم تنظيمه في قاعدة «حميميم» غربي اللاذقية استعدادا لاحتفالات روسيا بذكرى النصر على النازية، التي تشهد عادة عروضاً عسكرية مهيبة يقام أبرزها في الساحة الحمراء وسط موسكو في التاسع من مايو (أيار) من كل عام.

وخلال السنوات الأخيرة، غدت قاعدة «حميميم» في سوريا واحدة من أبرز المنشآت التي تحرص موسكو على تنظيم احتفالات وعروض فيها في المناسبات الوطنية الروسية.

وفي هذا العام بدأت الاستعدادات مبكرا، وبالتزامن مع التدريبات على العرض المركزي الكبير في موسكو تم تنظيم عرض مصغر للقدرات العسكرية الروسية والسورية في القاعدة.

وشارك في «بروفا» العرض أكثر من 1200 عسكري روسي وسوري، في تكريس لتقليد وضعته موسكو منذ تثبيت وجودها العسكري الدائم على الأرض السورية، إذ جرت العادة على استدعاء ضباط وجنود سوريين للمشاركة في الاحتفالات الوطنية الروسية. لكن اللافت في استعدادات العرض العسكري هذا العام، كان حضور الحرب الأوكرانية فيه. إذ عمد منظمو العرض إلى استخدام شريط القديس سان جورج المخطط باللونين الأصفر والأسود، والذي غدا منذ سنوات من الشارات التي تزين بزات الجنود الروس عند الاحتفال بذكرى الحرب الوطنية الكبرى (الحرب العالمية الثانية). لكن الجديد هذه المرة لم يقتصر على إلباس هذا التقليد على الجنود السوريين المشاركين، بل امتد لشكل طي الشارة على شكل الحرفين Z أو V وإلصاقها على الأزياء العسكرية. علما بأن هذين الحرفين باتا أبرز رموز «العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس» وهي التسمية الرسمية التي تطلقها موسكو للحرب في أوكرانيا.

في بداية «البروفا»، قام رومان بردنيكوف، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، بتفقد القوات المشاركة في الفعالية التدريبية. وشهد العرض التجريبي مرور رتل معدات عسكرية كانت في طليعته دبابة «تي – 35 – 85» وشاحنة «دودج» من زمن الحرب الوطنية العظمى. وضم الرتل أيضاً سيارات مصفحة من طراز «تيغر» (النمر) و«تايفون – كا» وناقلات جند مدرعة من طراز «بي تي آر – 82أ»، ودبابات «تي – 72ب3» و«تي – 90أ» ومنظومات قاذفات لهب ثقيلة «توس – 1أ» ومنظومات صواريخ ميدانية –تكتيكية «إسكندر – إم» ومنظومات صواريخ ومدافع مضادة للطائرات «بانتسير – إس»، ومدافع هاوتزر «مستا – ب» على مقطورات.

وانتهى التدريب بتحليق مروحيات من طراز «كا–52»، و«مي–24»، و«مي–8»، وطائرة من طراز «إيل – 38» المضادة للغواصات ترافقها قاذفات من طراز «سو – 34»، وطائرة من طراز «آ – 50» (الرادار الطائر) ترافقها قاذفات «سو – 24إم»، ومقاتلات «سو – 35». كما نفذ أحد طياري «حميميم» في «سو – 35» حركات بهلوانية منفردة.

على صعيد آخر، أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة «آستانة» أواخر الشهر الجاري في كازخستان.

الشرق الاوسط