هل تمنع تركيا دخول السويد وفنلندا حلف الناتو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل صريح عن عدم موافقة بلاده على انضمام كل من السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد إعلان الأخيرتين عن رغبتهما بذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

شروط تركية

فيما بدا إحدى النتائج المباشرة للحرب الروسية على أوكرانيا، تخلت كل من السويد وفنلندا عن سياسة الحياد المتبعة من قبلهما منذ عقود (منذ بداية القرن الـ 19 في حالة السويد) وقدمتا طلباً رسمياً للانضمام إلى الناتو. وينظر الحلف لهذه الخطوة أنها ضربة لروسيا التي كان من أسباب شنها الحرب على أوكرانيا وقف سياسة توسع الحلف شرقاً، ومن أهدافها وشروط وقفها انتهاج كييف سياسة الحياد العسكري بين موسكو والناتو.

ووفق المادة رقم 10 من معاهدة واشنطن 1949 المؤسِّسة للناتو يحق للدول الأعضاء بالإجماع دعوة دول (أوروبية) إضافية للانضمام بشروط أضيفت لها بعض المعايير لاحقاً، مما يعني أن الدولتين الشماليتين تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف ومنهم تركيا.

بيد أن الأخيرة أعلنت على لسان رئيسها أردوغان يوم 17 مايو/أيار الجاري معارضتها لعضوية السويد وفنلندا في الحلف. وأوضح أن السبب الرئيس لرفض بلاده هو دعم هاتين الدولتين للمنظمات الإرهابية قاصداً حزب العمال الكردستاني الذي يخوض ضد تركيا حرباً انفصالية منذ 1984 وشخصيات محسوبة على جماعة كولن المتهمة بتنفيذ المحاولة الانقلابية الدموية الفاشلة صيف 2016.