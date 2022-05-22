بريطانيا لصياغة قوانين تحد من آثار إضراب موظفي السكك

ذكرت صحيفة «صنداي تليغراف»، اليوم (الأحد)، نقلا عن وزير النقل البريطاني غرانت شابس، أن الحكومة تعتزم صياغة قوانين تتطلب الحد الأدنى من عدد موظفي السكك الحديدية للعمل خلال إضراب محتمل، حسب وكالة الانباء الالمانية.

وأضاف التقرير أن القانون سيجعل أي إضراب غير شرعي، إذا لم يتم الوفاء بتلك المستويات، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

تأتي المقترحات في الوقت الذي يجري فيه اتحاد عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل تصويتا لأعضائه الذين يبلغون 40 ألفا، يستمر حتى (الثلاثاء) المقبل، حول تنظيم إضراب محتمل عن العمل.

وتعهد الأمين العام للاتحاد مايك لينش أن الإضرابات، التي ربما تبدأ الشهر المقبل، ستذهب بالبلاد لطريق مسدود.

الشرق الاوسط