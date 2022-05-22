ماليزيا تحتفظ بمركز ثاني أكبر منتجي زيت النخيل

أعلنت وزارة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية أن ماليزيا، ثاني أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، لن تفقد هذه المكانة التنافسية حتى مع استئناف إندونيسيا لتصدير هذه السلعة غدا (الاثنين)، وفق وكالة الانباء الالمانية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الوزيرة زريدة قمر الدين قالت في بيان اليوم (الأحد) إنه بالرغم من أن ضبط أسعار زيت النخيل هو أمر لا مفر منه «لا تتوقع الوزارة خفضا لأسعار زيت النخيل الخام نظرا لأن السوق تعلم جيدا أن الحظر هو دائما مؤقت».

ومن المحتمل أن يكون تراجع أسعار زيت النخيل الخام في الآونة الأخيرة قد نجم عن رفع حظر التصدير.

وتتوقع تحليلات السوق أن يكون المزارعون الماليزيون «هم الأكثر استفادة في النهاية»، نظرا لأنه يمكنهم بيع زيت النخيل بأعلى أسعار، ما يترجم بجانب تحسن الإنتاج إلى هوامش ربح أعلى في الربع الثاني.

وتتوقع الوزارة استمرار ارتفاع أسعار زيت النخيل الخام من الآن فصاعدا، نظرا للغموض المحيط بالإنتاج بالنسبة لمصادر الزيت الرئيسية؛ مثل فول الصويا والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، بسبب التوترات الجيوسياسية والطقس غير المواتي.

يشار إلى أن السياسات الإندونيسية يحتمل أن «تصب بشكل جيد في صالح ماليزيا»، حيث تمكن الدولة من أن تصبح موردا مهيمنا للهند؛ أكبر المستوردين للسلعة في العالم.

الشرق الاوسط