هل يتحمس بايدن لتحالف إسرائيل ودول خليجية ضد إيران؟

يمثل التطور الهائل في علاقات إسرائيل الأمنية مع كل من دولتي الإمارات والبحرين مفاجأة للعديد من المراقبين داخل العاصمة الأميركية واشنطن وخارجها. وتعد الرغبة الإسرائيلية في نشر رادارات مشتركة في المناطق الخليجية تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للأمن القومي الإيراني، حسب مراقبين.

ولم يمثل التحذير الإيراني لبعض الدول الخليجية مفاجأة لصانعي القرار في واشنطن الذين يتخذون موقفا مزدوجا تجاه التوتر المتصاعد في الخليج؛ فمن ناحية، يدعمون أي تعاون عسكري يقوي من تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع أي دولة عربية، ومن ناحية أخرى تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يرفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، ويضاعف من عائداتها بالعملات الصعبة.

وترى إيران الخليج العربي منطقة نفوذ تقليدية لها، في حين ترى واشنطن أن إيران على رأس مصادر التهديد لدول الخليج العربية.

بايدن يدعم الحلفاء: إسرائيل والعرب

يعتقد ديفيد بولاك، المسؤول السابق بوزارتي الخارجية والدفاع، والخبير حاليا بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن “إدارة بايدن تريد أن تظهر مساعدة لحلفائها -العرب وإسرائيل- في الدفاع عن أنفسهم ضد إيران، في الوقت الذي تحاول فيه التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران في الوقت ذاته”، وأضاف بولاك -في حديث للجزيرة نت- “لا يوجد تناقض بين الهدفين، فهذه إستراتيجية لردع إيران، وربما يدفعها ذلك مرة أخرى نحو السعي الجاد للتوصل إلى اتفاق”.