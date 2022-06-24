بسبب نقص الغاز “السلعة النادرة”.. ألمانيا تلوح بوقف بعض الصناعات في الشتاء المقبل

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده تتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال.

وأضاف لمجلة “دير شبيغل” (DER SPIEGEL) أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.

وذكرت “دير شبيغل” -اليوم الجمعة- أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.

وكان هابيك أكد بأنه يسعى لتجنب تطبيق نظام الحصص بالنسبة للأوساط الصناعية قدر الإمكان في ظل أزمة الغاز الراهنة.

وقال هابيك -أمس الخميس في العاصمة برلين- إنه “يجب ألا يحدث ذلك في أي شهر في أفضل الأحوال”، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنه استبعاد تطبيق نظام الحصص.

وأضاف الوزير الألماني أن جميع الإجراءات مدروسة؛ بحيث يتم الإبقاء على قوى السوق فعالة قدر الإمكان، وبحيث يتم توفير بدائل أخرى. وأكد أنه من المهم التحول إلى مصادر أخرى للطاقة وتوسيع نطاق البنية التحتية لتجنب سيناريو نظام الحصص.

وقال هابيك إن الغاز يعد “من الآن فصاعدا سلعة نادرة في ألمانيا.. أقول ذلك على الرغم من أن أمن الإمداد مضمون حاليا”.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الاتحادية أعلنت صباح اليوم مستوى الإنذار لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز.

وتابع هانيك “حتى إذا كان لا يزال ممكنا شراء كميات من الغاز من الأسواق حاليا ولا يزال يتم تخزينها، فإن الوضع خطير والشتاء قادم”.

وأضاف هابيك أن ما تواجهه ألمانيا الآن هو أوجه القصور الناتجة عن العقد الماضي “الذي قادنا إلى هذه الاحتياجات حاليا”.

وختم أنه كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفا لو “كان أُحرز تقدم حقيقي في كفاءة استخدام الطاقة وفي توسيع نطاق الطاقات المتجددة بالسنوات الأخيرة”.

المصدر : الجزيرة + وكالات