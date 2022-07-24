تبنّي الهجمات من دون تبنّيها: ردود الميليشيات العراقية على الهجمات التركية

تعمل “صابرين نيوز” كمركز معلومات لتغطية هجمات “المقاومة” ضد الأهداف التركية، حيث تشير إلى جماعات واجهة محددة وتُلمّح إلى هجمات مستقبلية داخل تركيا.

بعد أن أودى القصف التركي بحياة تسعة مدنيين عراقيين وجرح ما يقرب من ثلاثين شخصاً في محافظة دهوك في «إقليم كردستان» في 20 تموز/يوليو كان من المؤكد أن يتبع ذلك انتقام “المقاومة” العراقية المدعومة من إيران. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، نفذت ميليشيات “المقاومة” هجوماً بواسطة طائرة بدون طيار على قاعدة مدفعية تركية في بامرني شمال دهوك، وهجوماً صاروخياً على القاعدة التركية في زيلكان بمحافظة نينوى. وكما حذرت منصة “الأضواء الكاشفة للميليشيات” في أيار/مايو، تتصاعد احتمالات اندلاع صراع بين تركيا والميليشيات حيث تبحث الجماعات التي تُسمّي نفسها “المقاومة” عن احتلال يمكنها أن تدّعي بثقة أنها تقاومه.

المذكورين أعلاه اللذين نفذتهما “المقاومة” خير مثال على ذلك. وشَهد الهجوم بالطائرة بدون طيار على بارمني المُنفّذ في الساعات الأولى من يوم 20 تموز/يوليو (والذي يبدو أنه أعقبه هجوم بعدة طائرات مسيرة على القاعدة) التسلسل التالي:

الساعة 22:15 بتوقيت العراق: اقتبس حساب “تلغرام” التابع لجماعة الواجهة «أصحاب الكهف» قولاً لشاعر عربي من القرون الوسطى جاء فيه “كل من يريد تحقيق انتصارات عظيمة، عليه استخدام السيف”.

22:17: ادّعت “صابرين نيوز” أن “سربين من الطائرات المسيرة ذات الأجنحة الثابتة انطلقا متوجّهان نحو إحدى قواعد الاحتلال التركية في العراق”.

22:21: نسبت “صابرين” الهجوم إلى «أصحاب الكهف» قائلةً “استهدفت القوة الجوية التابعة للمقاومة الإسلامية «أصحاب الكهف» نقاطاً عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي في محافظة دهوك، بالقرب من قاعدة بامرني في بلدة العمادية، بواسطة أسراب من الطائرات المسيرة المتفجرة ذات الأجنحة الثابتة”.

22:31: جاء في منشور صادر عن «أصحاب الكهف»: “القتل بالقتل والطائرة بدون طيار بطائرة بدون طيار والصاروخ بمدفع… بامرني تحترق بفضل الطائرات المسيرة ذات الأجنحة الثابتة… لا يمكن لأي دفاع جوي أن يمنع الطائرات من بلوغ أهدافها”.

تجدر الإشارة إلى أن منظومات التصدي للطائرات المسيّرة التركية في بامرني اعترضت على ما يبدو الهجوم اللاحق بالطائرات بدون طيار المنفذ في 22 تموز/يوليو، على الرغم من ادعاء “صابرين” أنه تمّ استخدام مسيرات ذات أجنحة ثابتة من طراز “مراد-5” في الهجوم. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية تعامل “المقاومة” مع هذا الفشل التكتيكي/الفني).

20 تموز/يوليو على زيلكان، الموقع التركي الأكثر استهدافاً من قبل الميليشيات، بتسلسل كاشف مماثل: