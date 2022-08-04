بايدن يسعى للدخول في حرب مع الصين

أدت الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هذا الأسبوع لتايوان إلى تصعيد كبير في الصراع الأميركي مع الصين، وتسببت في أزمة عسكرية في مضيق تايوان هي الأكبر منذ نحو قرن.

هذا ما يراه الكاتب الصحفي أندري دامون، في مقال له بموقع “ذا سوشياليست” (World Socialist Website) الذي يعمل محررا فيه، سلط خلاله الضوء على تداعيات زيارة بيلوسي لتايوان وعلاقتها بسياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة الحزب الديمقراطي الأميركي تجاه الصين.

وأشار دامون، في المقال الذي عنونه بـ”بايدن يريد الحرب مع الصين”، إلى أن تايوان تتعرض لحصار عسكري نتيجة للزيارة المذكورة، حيث تجري الصين تدريبات بالذخيرة الحية في محيط الجزيرة، في حين أبحرت حاملتا طائرات صينيتان نحو تايوان في مياه توجد بها حاملة طائرات أميركية وقوات أخرى تابعة للبحرية الأميركية.

وفي خضم هذه الأزمة العسكرية التي قد تغطي على الحرب المستعرة ضد روسيا في أوكرانيا، يقول الكاتب إن “أي شخصية إعلامية أميركية لم تسع بجدّ لتفسير الأسباب أو طرح سؤال بديهي يقول: لماذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي تايوان بدعم من البيت الأبيض؟”.

تفكيك ممنهج لسياسة “الصين الواحدة”

يرى دامون أن ادّعاء المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات أدلى بها حول الموضوع بأن الزيارة “لا تغير شيئا” بشأن العلاقات الأميركية مع الصين، ادعاء سخيف.

ويقول إن إدارتي الرئيسين الأميركيين، السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، قد حددتا الإجراءات التي تعدّها الصين انتهاكات غير مقبولة لسيادتها، وشرعتا في القيام بها واحدة تلو الأخرى، في حين يرى الكاتب ذلك تفكيكا ممنهجا لسياسة “الصين الواحدة” التي طبعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ السبعينيات.