أوكرانيا.. الحرب على أعتاب مرحلة جديدة

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة، حيث تحول معظم القتال إلى جبهة يصل طولها إلى نحو 350 كيلومترا تمتد في جنوب غرب البلاد بالقرب من زابوريجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دنيبر.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في منشور على تويتر، السبت، أنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا، حيث تستعد لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل.

وبحسب الوزارة، تنتقل قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية من منطقة دونباس، متجهة صوب جنوب غرب أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي أن مجموعات تكتيكية، تضم ما بين 800 و1000 جندي، تم نشرها في شبه جزيرة القرم، ومن شبه المؤكد استخدامها لدعم القوات الروسية في منطقة خيرسون.

وأشارت إلى أن “القوات الأوكرانية تستهدف الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في المناطق الجنوبية، بما في ذلك خط السكك الحديدية المهم استراتيجيا الذي يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا”.

عمليات متواصلة على عدة جبهات

وفي سياق متصل، تواصل القوات الروسية شن هجومها على مدينة “باخموت”، الواقعة غرب لوغانسك وشمال دونيتسك، وفقا لما نقلته صحيفة “برافدا” عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الهيئة في منشور على فيسبوك، السبت، أنه “على جبهة باخموت، استخدمت القوات الروسية مدافع الدبابات والصواريخ” لاستهداف عدة مناطق، بالإضافة لشن الطائرات الروسية غارات جوية على مناطق أخرى.

وقالت الهيئة إنه “لم تكن هناك تغييرات كبيرة على جبهات فولين وبوليسيا وسيفرسشينا. وقصفت القوات الروسية بالمدفعية مناطق في محيط منطقتي هاي وميخالشينا سلوبودا (إقليم تشيرنيهيف) ونوفا هوتا (إقليم سومي)”.

وفي منطقة “سلوبو” (Slobozhanshchyna)، نفذت القوات الروسية عمليات دفاعية من أجل الحفاظ على مواقعها ومنع القوات المسلحة الأوكرانية من التقدم، وفقا للهيئة.

وعلى جبهة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، استخدم الروس المدفعية والصواريخ لقصف عدة مناطق، ونفذت الطائرات الروسية غارات جوية على مناطق أخرى، كما استخدمت القوات الروسية الطائرات المسيرة للاستطلاع.

وفي سلوفيانسك، قصفت القوات الروسية “مناطق في محيط مازانيفكا وكراسنوبيليا وسوليهيفكا وكارنوخيفكا وفيرنوبيليا” مستخدمة عدة أنواع من المدفعية.

ولفتت الهيئة إلى أنه “تم نشر طائرات عسكرية وهجومية روسية على جبهة دونيتسك”.