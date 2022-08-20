تحت عنوان: الصين والولايات المتحدة تدخلان جولة جديدة من التوترات الاقتصادية، قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي في مقال تحليلي إن الأزمة التايوانية أثبتت مركزية المنافسة بين بكين وواشنطن، اقتصاديا وتاريخيا، وهي أيضا نتاج سوء إدارة الولايات المتحدة لهيمنتها.

وأضاف الموقع أن صيف عام 2022 أظهر أن التوتر بين الصين والولايات المتحدة لم يتم دفعه إلى الخلفية بسبب الحرب في أوكرانيا، بل على العكس تماما. لكن إذا تم تحليل هذا التوتر في كثير من الأحيان، وليس بدون سبب، على أنه صراع إمبرياليتين متنافستين، فهو أيضا ثمرة تناقضات هيمنة الولايات المتحدة على الرأسمالية. لأنه إذا كانت الصين اليوم قادرة على التنافس على الهيمنة على العالم، فهي أولا وقبل كل شيء لأنها كانت أحد أصحاب المصلحة في تطور الرأسمالية الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات. في ذلك الوقت، كان أكبر اقتصاد في العالم يمر بأزمة.

وأوضح “ميديابارت” أنه في مطلع القرن الحادي والعشرين، تم إنشاء نوع من الوحدات السكنية حيث يمكن للجميع اعتبار أنفسهم فائزين. ثم تم تقسيم الاقتصاد العالمي بين الصين، التي تنتج الجزء الأكبر من السلع الرخيصة، والولايات المتحدة التي استهلكتها وركزت على التقنيات المتقدمة والتمويل. على الهامش، استفادت ألمانيا واليابان من هذا التوازن لتزويد الصين بالسلع الرأسمالية والسيارات إلى الولايات المتحدة، بينما أصبحت الدول الناشئة غنية بفضل المواد الخام التي استهلكتها التنمية الصينية.

لكن هذا التوازن الجديد لم يدم طويلا. لقد وجد النموذج الأمريكي الجديد حدوده مع أزمة الرهن العقاري التي أزالت ركيزة مهمة، ولكن أيضا مع التأثيرات المحدودة للغاية للابتكارات التكنولوجية على التجارة الخارجية والتوظيف. وقد تطلب ذلك دعما هائلا من البنك المركزي وتطويرا متسارعا للوظائف منخفضة الإنتاجية.

بالتدريج، وبشكل أكبر منذ الأزمة الصحية، أصبح الاعتماد على الإنتاج الصيني مشكلة. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل تكاليف الخروج من هذا الاعتماد لأن ذلك البلد لم يعد لديه القدرة الإنتاجية لتزويد سوقه، وقبل كل شيء، لأنه احتاج دائما إلى سلع رخيصة لضمان التوازن غير المستقر لاقتصادها.

في المقابل، تخضع الصين أيضا للتناقضات. من ناحية، تستمر الدولة في الازدهار بفضل وضعها كحلقة عمل للعالم، ولكن من ناحية أخرى، تحتاج إلى الخروج من هذا النموذج لتصبح دولة ذات دخل مرتفع. ولرسم مسار بين هاتين الضرورتين، انطلقت الصين أولا في الاستثمار المفرط، ثم إلى فقاعة عقارات عملاقة. قادتها هذه الاختيارات إلى طريق مسدود تكافح من أجل الخروج منه.

نتيجة لذلك، ما تزال الصين بحاجة إلى الولايات المتحدة لتعويض هذه الإخفاقات، وبالتالي يجب عليها ضمان انخفاض تكاليف العمالة نسبيا، مما يعيق تطورها. ولكنه أيضا طريق مسدود حيث أنه، من الآن فصاعدا، يتم تنفيذ معظم عمليات الترحيل، حيث تأتي الاقتصادات الآسيوية، مثل فيتنام، للتنافس مع الصين في قطاعات معينة وحيث لا يتمتع نمو سوق الولايات المتحدة بنفس الديناميكية.

وبالتالي، فإن الوضع الحالي ما يزال يعتمد على التبعية المتبادلة بين القوتين العظميين، ولكن أيضا من المنافسة المتفاقمة لأن كلا منهما تحاول بناء نموذج اقتصادي “مستقل” عن الآخر دون أن ينجح حقا، في سياق التباطؤ الهيكلي في النمو.

النتيجة – يوضح “ميديابارت” – أنه لم يعد هذا الاعتماد، كما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضمانا للسلام، بل على العكس من ذلك مصدر توتر. يسعى كلا الاقتصادين إلى بناء نماذج جديدة للتنمية للاستجابة للتوترات الاجتماعية الداخلية، ويصبح هذا الاعتماد عقبة.

لتوضيح هذا الموقف، يتابع “ميديابارت”: يمكننا ملاحظة العلاقات في مجال التقنيات. للانتقال إلى السوق الراقي، ما تزال الصين بحاجة ماسة إلى عناصر التكنولوجيا الأمريكية. على سبيل المثال، في صناعة أشباه الموصلات، تباطأ الإنتاج الصيني إلى حد كبير بسبب الحظر المفروض على تكنولوجيا آلات الأشعة فوق البنفسجية، والتي تعد الولايات المتحدة المنتج الوحيد لها. ولكن في الوقت نفسه، أشارت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية مؤخرا إلى أنه تم التحقق من صحة ما يقرب من 96 في المئة من طلبات تصدير التكنولوجيا إلى الصين الخاضعة للموافقة الإدارية.

هنا – يقول “ميديابارت” – نرى كل الغموض الذي يكتنف الوضع الحالي: تريد الولايات المتحدة كبح التطور التكنولوجي الصيني، الذي يُنظر إليه على أنه خطر لأنه سيسمح باستقلال اقتصادي أكبر للصين وتطوير تقنياتها العسكرية. لكن في الوقت نفسه، تعد الصادرات التكنولوجية إلى الصين أحد شروط العلاقات التجارية الطبيعية التي تحتاجها واشنطن، ليس فقط لأنها تتجنب حربا تجارية مفتوحة، ولكن أيضا لأنها تسمح للمصدرين الصينيين بتلبية احتياجات السوق الأمريكية.

ويتابع “ميديابارت” قائلا إن العالم يعرف منذ عام 1914 أن الترابط الاقتصادي ليس ضمانا للسلام، كما يعتقد البعض أحيانا. يمكن أن تكون أيضا مصدرا للتوتر الداخلي وتصبح مآزق نسعى إلى تخليص أنفسنا منها بأي ثمن، بما في ذلك من خلال الصراع المسلح عندما يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى. من خلال بناء هذا الاعتماد المتبادل في الأعوام 1990-2000 مع قوة عسكرية عظمى أخرى، لم تقم واشنطن بالتالي ببناء أسس السلام، ولكن أسس المنافسة التي تخاطر بالانقلاب ضد الولايات المتحدة. والوضع الحالي يذكرنا بآخر، فبعد الحرب العالمية الثانية، كان الاقتصاد الأمريكي هو ورشة العالم. كانت لدى الولايات المتحدة منتجات، لكنها كانت بحاجة إلى أسواق. وبالنظر إلى حالة البلدان المتقدمة الرئيسية في ذلك الوقت، فإن هذه الأسواق لا يمكن أن تظهر إلا إذا قامت الولايات المتحدة بدعمها وإعادة إنشائها ورعايتها. هذا ما حدث مع خطة مارشال، ولكن أيضا مع إدارة اليابان. كان النمو الأوروبي والياباني في فترة ما بعد الحرب ضمانا لنجاح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات ونمو البلاد.

ولكن بحلول أواخر الستينيات، نمت هذه البلدان كثيرا لدرجة أنها أصبحت تشكل تهديدا لاقتصاد الولايات المتحدة. هنا مرة أخرى، أصبحت الاحتياجات الأولية للرأسمالية الأمريكية فخا. في ذلك الوقت، كانت إدارة نيكسون مصممة على دفع الأوروبيين واليابانيين، من خلال الرسوم الجمركية وإنهاء نظام بريتون وودز الذي سمح بتخفيض قيمة الدولار.

القدس العربي

كانت الإجراءات آنذاك عنيفة بشكل خاص، ولكن من الناحية العسكرية، كانت الدول المستهدفة “حليفة” وتعتمد بشدة عليها.